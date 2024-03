Harold Lozano: "En la Selección Colombia que fue al Mundial USA 94 no hubo indisciplina"

La Selección Colombia llegó al Mundial de Estados Unidos 1994 con grandes expectativas, por el nivel que mostraron en las Eliminatorias Sudamericanas, que los llevó a ser considerados por algunos como los “favoritos” para quedarse con el título. Ya en la Copa del Mundo, los resultados para el equipo de Francisco Maturana no fueron los esperados y terminaron eliminados en la primera ronda.

Este domingo 17 de marzo, en el programa ‘The Suso’s Show’, el gran invitado fue Harold Lozano, otrora futbolista que asistió a USA 94 como mediocampista e incluso fue uno de los únicos jugadores ‘tricolor’ que anotó en aquel campeonato.

En medio de su relato, Lozano explicó cuáles fueron las razones principales por las que esa selección no pudo tener la actuación esperada en territorio norteamericano.

“En ese Mundial, nosotros queríamos hacer las cosas bien. Teníamos una buena racha de resultados y jugábamos bien al fútbol. Por esos años, todos querían jugar contra nosotros. Hicimos muchos partidos de preparación y llegamos a Estados Unidos estallados”, indicó de arranque Harold Lozano.

Harold Lozano fue jugador de la Selección Colombia y habla del actual proceso con Néstor Lorenzo como DT. COLPRENSA

Más declaraciones de Harold Lozano

¿Hubo indisciplina?

“La gente dice que el problema era la indisciplina y yo les puedo decir que eso no fue así. No hubo indisciplina, nosotros queríamos hacer las cosas bien, pero no podíamos. Hubo cosas que no nos funcionaron; la mente, las piernas”.

Buen juego, pero no hubo eficacia

“En los partidos dominamos, pero la pelota no nos entraba. El mes antes del Mundial nosotros estuvimos todo el tiempo en un avión. Llegó un momento en que nos saturamos. Llegamos al Mundial mentalmente cansados”.

Amenazas a Francisco Maturana

“Habló de las amenazas que recibió Maturana: “Eso nos dio duro, antes del partido con Suiza, salió Pacho Maturana a decirnos que lo había amenazado. Eso nos transmitió a nosotros, porque él estaba muy angustiado. Salimos a la cancha pensando en lo que podía pensar con la familia de nosotros. Fue una experiencia amarga”.

¿Cómo le fue a la Selección Colombia, en el Mundial de Estados Unidos 1994?

El equipo dirigido por Francisco Maturana llegó con grandes expectativas y estuvo ubicado en el grupo A; en el partido inicial, perdieron contra Rumania 3-1; en la segunda fecha, Colombia cayó contra Estados Unidos 2-1, juego que se recuerda por el fatídico autogol de Andrés Escobar; en el cierre de la fase regular, la ‘tricolor’ derrotó a Suiza 2-0, donde Harold Lozano fue uno de los anotadores.

Los tres puntos conseguidos por el equipo nacional no fueron suficientes para conseguir un cupo en los cuartos de final; pues fueron coleros, con tres unidades.