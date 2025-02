Hugo Rodallega habló del récord en el Sudamericano Sub-20; Néyser Villarreal lo amenaza

El tema del momento en el fútbol de nuestro país es la gran actuación que está teniendo la Selección Colombia en el Campeonato Sudamericano Sub-20, que se está disputando en Venezuela. En especial, después de la victoria del martes pasado 4-0 frente a Paraguay, con triplete de Néyser Villarreal.

Justamente, el atacante de Millonarios es el nombre de moda, puesto que en la competición ha tenido una gran actuación y ya acumula seis goles en tierras venezolanas, marcando en cuatro juegos consecutivos. Adicionalmente, superó el registro que tenía Hugo Rodallega cuando marcó en tres partidos al hilo, en el 2005.

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hablaron con Hugo Rodallega, quien analizó la actuación de la Selección Colombia, en lo que va del Sudamericano: "Lo he visto cuando he podido, el partido de anoche (vs Paraguay) tuve la oportunidad de verlo y pues disfrutando esa calidad futbolística de estos muchachos. Se ve que tienen un gran grupo, aparte de las individuales tienen muy buena armonía, se les nota cada que pasan en el banco también, las sonrisas; es muy chévere ver también eso".

"Es fundamental (tener sintonía) porque en realidad el jugador que está en la banca es tan importante como el que está jugando, en este caso digamos que los muchachos que se están destacando son los que están al interior del campo y por supuesto con la responsabilidad de ser titulares, están funcionando; pero si ustedes ven cada vez que el profe hace un cambio el que entra, entra con el mismo entusiasmo y las mismas ganas también de aportar. Eso todo viene de obviamente el buen manejo que debe tener en el cuerpo técnico con los jugadores, y por supuesto la relación que hay entre cada uno de ellos. El respeto que hay por las decisiones que tome el profe y bueno, se ve que todos están en armonía, disfrutando este Sudamericano. Están en una edad en la que uno en ese momento lo único que piensa es en disfrutar y crecer como futbolista", agregó el jugador de Santa Fe.

Más declaraciones de Hugo Rodallega:

Concepto sobre Néyser Villarreal

"Se ve una Colombia que tiene muy buen manejo de pelota, tiene de la mitad hacia adelante jugadores desequilibrantes que puede marcar una diferencia que también eso es muy importante; por supuesto a Néyser Villarreal se le nota como esa frescura, ese conocimiento de la posición y está intentando sacarle mucho provecho, porque los goles que marcó anoche lo vi ocupando espacios que quizás un jugador a esa edad es poco probable que conozca de la manera en que lo está haciendo. Es muy importante que Colombia tenga un goleador y que pueda contar con esa cuota de gol que es tan importante en esos torneos".

Néyser Villarreal, delantero de la Selección Colombia, celebra su segundo gol contra Paraguay, en el Sudamericano Sub-20 AFP

Récord goleador en peligro (11 goles en Sudamericano)

"Ya han pasado 20 años y qué mejor que si lo puede conseguir que sea un colombiano, que siga eso aquí en nuestro país. Ojalá, obviamente son cuatro partidos y no tengo muy claro cuáles sean los rivales de Colombia, pero sea contra quién sea él tiene que pensar en seguir marcando goles".

Hugo Rodallega celebrando un gol Campeonato Sudamericano Sub-20 2005 disputado en Manizales. RODRIGO ARANGUA/AFP

Calidad de goles de Hugo Rodallega

"El décimo fue contra Argentina y el noveno fue contra Brasil, o sea que Neyser no está tan lejos, ahí tiene la oportunidad. Ojalá que lo pueda conseguir y como les digo, que el récord quede aquí, porque yo sé lo quité si no estoy mal a un argentino entonces que el récord quede aquí. Se lo quité a Luciano Galetti".

Título del Sudamericano

"Obviamente, clasificar al Mundial es el objetivo; pero ojalá que puedan ganar el título y que por supuesto también Néyser puede alcanzar, no sé si es un objetivo para él, pero que pueda alcanzar el tema del récord y sino pues seguir siendo el goleador del campeonato".

Actualidad de Santa Fe

"Santa Fe anda bien, andamos con mentalidad de ganar, nosotros sabemos que tenemos una espinita y bueno el torneo ahora los equipos han armado muy bien, es competitivo, pero nosotros no podemos pensar en otra cosa que no sea el título, así que estamos construyendo paso a paso. Ahora, el viernes tenemos un nuevo partido, un nuevo rival que vencer y por supuesto Santa Fe tiene que salir con esa mentalidad ganadora".