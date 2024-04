Los secretos de Gabriela Rodríguez, la goleadora de la Selección Colombia femenina Sub-20

"Yo de la niña quería que jugara voleibol, también le compré patines, pero 'Gaby' cogió la pelota y no la soltó nunca más. Ya me tocó apoyarla, feliz de que mi hija estuviera cerca, que fuera a los entrenos y finalmente la llevé a una Copa Ciudad de Bogotá, le dio 'melo' a los niños y le fue bien. Ahí empezó todo". Esas palabras son del padre de Gabriela Rodríguez, figura y goleadora actual de la Selección Colombiafemenina Sub-20, que cabalga en el Sudamericano de Ecuador y que este viernes se enfrentará con Venezuela, en la segunda fecha del hexagonal final.

Se trata de Bernardo Rodríguez, quien fue jugador de seleccionados colombianos juveniles en el inicio de la década de los 90 y también pasó el profesionalismo por equipos como Cali, Huila, Bucaramanga y Medellín, entre otros.

"Cada encuentro yo lloraba con sus goles. Ella alentaba a los niños, me cobraba los tiros libres, cobraba en la ronda de penaltis y le daba confianza a los demás niños. Así fue ella inició en mi escuelay vea en lo que va, muy orgullosos", agregó el otrora lateral izquierdo, que compartió en la Colombia juvenil con futbolistas como Víctor Pacheco, Henry Zambrano, Harold Lozano, Víctor Aristizábal y Juan Carlos Ramírez, entre otros.

Gabriela Rodríguez con Selección Colombia femenina Sub-20 - Foto: Conmebol

En medio de los partidos del Sudamericano, son habituales las llamadas de Gabriela para saludar a su familia e igualmente para hablar de fútbol con su progenitor. "Ella nos llama y yo primero la saludo, la felicito, le digo que saludes a todas. Y ya después, ella me dice: 'bueno papá, ahora me hablas como técnico".

Bernardo Rodríguez también reveló un secreto de la número '10' del seleccionado colombiano, que denota su mentalidad en el balompié. Así contó que "ella en su cuarto tiene algo que dice 'hasta ganar un mundial". Ese es el sueño, esa es la meta de ella".

Más sobre Gabriela Rodríguez, figura de la Selección Colombia femenina

El padre de Gabriela Rodríguez también dejó otras respuestas interesantes en la charla con Javier Hernández Bonnet.

"Yo pienso que Gabriela ha hecho mucho trabajo, desde mi escuela, después pasando a Atlas, ha jugado internacionalmente, juega con América con jugadoras mayores, tenía al lado a Catalina (Usme) y a las otras futbolistas que le han ayudado mucho".

"El día de la expulsión Gabi (frente a Chile en el primer partido) me llama y me dice que no la fuera a regañar. Le dije; hija tranquila, son cosas que pasan, fue sin intención. Lo único fue que ojalá no le metieran dos fechas, por ser torneo internacional".

Gabriela Rodríguez vio la roja en el partido contra Chile, en el Sudamericano de Ecuador. Foto: captura de pantalla de Gol Caracol