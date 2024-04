Tabla de posiciones del Sudamericano: Selección Colombia femenina Sub-20 debutó en hexagonal final

Este martes 23 de abril inició el hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub-20 en territorio ecuatoriano, que cuenta con la presencia de Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay, Perú y la Selección Colombia femenina Sub-20.

De hecho, todos los equipos jugaron y en el primer duelo el elenco brasileño se impuso por marcador de 2-0, con goles Gi Fernandes y Ana Flávia Ferreira Gomes.

Entretanto, en el segundo turno de la jornada Paraguay venció a Venezuela por marcador de 2-0. Y, tanto Naomi Abigail de León Palacios como María Fátima Acosta Leiva, se reportaron con gol para el triunfo del equipo paraguayo.

Publicidad

Finalmente, al cierre jugaron Colombia y Perú, que protagonizaron un duelo parejo, con algunas interrupciones y una que otra opción de gol para ambos equipos. De hecho, la acción de juego que más llamó la atención en la primera parte estuvo a cargo de la jugadora peruana Mía León, quien casi marca un gol olímpico de no haber sido por la intervención de la arquera colombiana Luisa Agudelo.

Luisa Agudelo con Selección Colombia femenina Sub-20 - Foto: RICARDO_MOREIRA

Publicidad

En el segundo tiempo, el equipo nacional 'apretó el acelerador', acorraló a su rival y estuvo a punto de marcar. Sin embargo, la falta de puntería evitó que la Selección Colombia femenina abriera el marcador hasta que al minuto 81 el marcador se abrió. Y todo por cuenta de la capitana colombiana Mary José Álvarez, quien convirtió el único gol del partido tras un penalti.

Ahora, vendrán dos jornadas de descanso antes de que se dispute la segunda fecha de este hexagonal final del Campeonato Sudamericano, que enfrentará a Colombia vs. Venezuela, Perú vs Argentina y Paraguay vs. Brasil el próximo viernes 26 de abril.

Cabe recordar que, tras enfrentar al equipo venezolano, el equipo nacional jugará contra Brasil, Argentina y cerrará su participación contra Paraguay.

Tabla de posiciones del hexagonal final del Sudamericano femenino Sub-20, tras la fecha 1:

1. Brasil - 3 pts. (+2)

2. Paraguay - 3 pts. (+2)

3. Colombia - 3 pts. (+1)

4. Perú - 0 pts. (-1)

5. Argentina - 0 pts. (-2)

6. Venezuela - 0 pts. (-2)