Luis de la Fuente, técnico de España: "La Selección Colombia tiene un altísimo nivel"

Cada vez falta menos para que la Selección Colombia vuelva a la acción, el próximo 22 de marzo, cuando enfrente a España en el estadio Olímpico de Londres. El equipo que dirige Néstor Lorenzo tendrá su cuarto enfrentamiento contra los 'ibéricos', en busca de seguir con el invicto que tiene desde que llegó el entrenador argentino.

Este lunes, en un evento en España, el entrenador europeo Luis de la Fuente habló con los periodistas y analizó lo que será el partido frente a Colombia. El adiestrador tuvo buenas palabras para el conjunto nacional.

“Vamos a intentar acertar con la convocatoria y volver a formar un grupo muy competitivo, porque tenemos dos partidos, no solo Brasil, Colombia es un rival de altísimo nivel y queremos dejar buen sabor de boca para afrontar los meses previos a la preparación para la Eurocopa con tranquilidad, confianza y seguridad”, dijo Luis de la Fuente.

Selección Colombia en su partido contra Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas Foto: AFP

Polémica con Brahim Díaz

Luis de la Fuente, seleccionador español, reconoció que no ha hablado con Brahim Díaz para comunicarle si iba a ser convocado con España, recordó que es el técnico que más ha contado con él en su carrera y mostró respeto a su decisión de jugar con Marruecos al asegurar que "es libre de tomar las decisiones que tome".

Publicidad

De la Fuente fue el protagonista este lunes en el Foro EFE Sport Business Days en la sede de la UAX en la Universidad Alfonso X El Sabio, donde respondió a la decisión de Brahim, internacional en las categorías inferiores de la selección española, que debutó con la absoluta en un partido amistoso, de aceptar la propuesta de la Federación marroquí para jugar con Marruecos.

"Respeto su postura, cada uno es libre para tomar decisiones, pero hay tres máximas a la hora de ser seleccionado: una, que pueda jugar en la selección; dos, que quiera hacerlo, y tres, que el seleccionador le seleccione", explicó De la Fuente.

Publicidad

"La más importante, sin exigencias ni obligaciones, en igualdad de derechos. En ese punto de partida me encontrarán siempre. Si no es desde ese punto de partida, me tendréis enfrente siempre", remarcó.