Manuela Vanegas: "Aquí estamos dando la cara, de pie; tenemos que aprender de esto"

Minutos después de caer desde los doce pasos frente a España, en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos, Manuela Vanegascharló en exclusiva con Gol Caracol y tomó la palabra, dando la ‘cara’ y dejando en claro su orgullo por todo lo logrado en estas justas deportivas.

No obstante, la defensa tampoco ocultó la desazón que queda por no haber logrado el objetivo principal en París 2024: “Es muy difícil, hablar después de una derrota como la de hoy (sábado). Gracias a la gente que nos apoyó, sabíamos el camino que habíamos recorrido y la historia que habíamos marcado, pero no nos queríamos quedar con eso”.

“Esta selección no quiere quedar en la historia por ir avanzando de fases, quiere quedar en la historia por ganar títulos. Se vio una alta competitividad del grupo para llegar a esa medalla dorada que era el objetivo, pero bueno, aquí estamos, dando la cara, de pie, por supuesto, levantadas, porque esto continúa; nos queda mucho por delante. Hay que levantarnos y aprender de lo que fue hoy, un partido con un rival complejísimo. Pero el equipo siempre dio la cara, por momentos más, por momentos menos, pero aquí estamos”, agregó Manuela Vanegas para Gol Caracol.

La Selección Colombia canta el himno, previo a partido contra España Foto: AFP

*Otras declaraciones de Manuela Vanegas

¿Qué sensaciones quedan de la derrota?

“Lo intentamos absolutamente todo, por izquierda, por delante, atrás; me gustó muchísimo el trabajo defensivo que hicimos, porque no es fácil cuando un equipo te arrincona atrás como lo hizo España, con las jugadoras que tiene. Es algún mucho del fútbol español, pero nada, orgullosa de mi equipo y de lo que hicimos, tenemos mucho más y nos quedamos con esa sensación de que estuvimos cerca, pero cabeza arriba y orgullosa de mi equipo”.

¿Qué sensaciones quedan de estos Juegos Olímpicos?

“Primero hay que dejar claro que estar acá no es fácil, son las doce mejores selecciones del mundo y Colombia se ha ido ganando ese puesto con mucho trabajo, con pocos recursos, con las ‘uñas’ vamos avanzando, avanzando y avanzando. Creo que España y Europa nos llevan ventaja con respecto al desarrollo del fútbol femenino y la realidad es que España viene haciendo un trabajo grandísimo en su liga, en su selección, porque son las campeonas del mundo”.

“Orgullosa de verdad del camino que hemos recorrido, clasificar a los cuartos de final no era fácil en el grupo que nos tocó, competimos cada partido hasta el final, dejando la vida por nuestro país y es lco0n lo que nos quedamos. La bandera de Colombia tiene que estar en lo más alto y seguiremos trabajando para eso”.