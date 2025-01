Partidos de la Selección Colombia en grupo de la muerte del Sudamericano Sub-20 de Venezuela

La Selección Colombia hará parte del grupo B, el más complicado del Sudamericano Sub-20 de Venezuela , evento que se llevará a cabo del 23 de enero al 16 de febrero en 4 ciudades: Valencia, Caracas, Cabudare y Puerto La Cruz.

Los ‘cafeteros’ tendrán que enfrentar en primera ronda a Argentina y Brasil, 2 de los favoritos al título, así como a las escuadras de Ecuador y Bolivia.

El objetivo de los dirigidos por el director técnico Carlos Torres es avanzar al hexagonal final como uno de los 3 mejores equipos del grupo y posteriormente, en la última instancia, conseguir una de las 4 plazas para la Copa del Mundo.

Para ello, la ruta ya está definida: descanso en la primera jornada y luego 4 encuentros en una semana, seguidilla que empieza contra Argentina y que finaliza frente a Brasil.

La ventaja de los tricolores es que no tendrán que hacer viajes en la primera ronda debido a que todos sus encuentros tendrán como escenario el estadio Polideportivo Misael Delgado, de Valencia, ciudad a 600 metros de altura sobre el nivel del mar y de temperaturas cálidas.

Colombia, que cerró su preparación en Barranquilla, se desplazó a suelo venezolano 6 días antes de su debut para tener suficiente tiempo adaptación a las condiciones del lugar.

Calendario de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 de 2025

Acá, la programación de la primera ronda:

⦁ Domingo 26 de enero

Colombia vs. Argentina

Hora: 6:30 p. m.

Estadio: Misael Delgado, de Valencia

TV: Gol Caracol

⦁ Martes 28 de enero

Colombia vs. Ecuador

Hora: 6:30 p. m.

Estadio: Misael Delgado, de Valencia

TV: Gol Caracol

⦁ Jueves 30 de enero

Colombia vs. Bolivia

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Misael Delgado, de Valencia

TV: Gol Caracol

⦁ Sábado 1 de febrero

Colombia vs. Brasil

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Misael Delgado, de Valencia

TV: Gol Caracol

El hexagonal final se efectuará del 4 al 16 de febrero y de acceder a esa instancia, la delegación colombiana deberá moverse a Caracas, sede de todas las fechas, excepto la última, que será en Puerto La Cruz.