Polémica arbitral en Colombia femenina vs. Francia: ¿fue mano de jugadora 'gala'?

Este jueves, la Selección Colombia femenina se enfrentó a Francia por la primera jornada del grupo A, en losJuegos Olímpicos de París 2024.Y es que, a pesar del buen juego y dinámica que se vio en los primeros minutos, la 'tricolor' no pudo mantener el cero y en menos del primer cuarto de hora ya estaba abajo del marcador.

Sin embargo, hubo una acción que se 'robó' todas las miradas pasados los primeros quince minutos, cuando Marie-Antoinette Katoto tocó la pelota con su mano en el área propia; esto, después de un cobro de esquina del cuadro 'cafetero'.

Evidentemente, no se hicieron esperar los reclamos de las jugadoras colombianas, quienes pidieron la pena máxima como sanción a esta jugada, que hubiera significado el empate, de haberse penalizado la acción y posteriormente anotado.

FÚTBOL! ⚽ (Grupo A)#Paris2024 🗼💛💙❤



¡ERA PENAL PARA COLOMBIA! 😡

🇨🇵 FRA: 2️⃣

🇨🇴 COL: 0️⃣



Antes del segundo de Francia, a Colombia le negaron este CLARO PENAL por mano de Katoto. Con 12 no se puede 😮‍💨 pic.twitter.com/VQVNh8bxfr — Fútbol colombiano (@Futbolfpc) July 25, 2024

Minutos más tarde, 'El VAR Central' analizó la jugada en redes sociales, como de costumbre, afirmando que la decisión de no dar la pena máxima fue acertada. ¿Por qué?

Publicidad

"NO PENAL: Acierto de Tori Penso al no sancionar esta mano de la jugadora de Francia. Posición natural, si hay un movimiento antes es para pegar aún más su brazo al cuerpo. No había penal para Colombia", cito en 'X' la cuenta anteriormente mencionada.

✅ NO PENAL: Acierto de Tori Penso al no sancionar esta mano de la jugadora de Francia. Posición natural, si hay un movimiento antes es para pegar aún más su brazo al cuerpo. No había penal para Colombia #Paris2024 pic.twitter.com/4snDiEmwpR — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) July 25, 2024