¿Por qué James Rodríguez brilla en Selección Colombia y no en clubes? En Uruguay responden

Que se hable de James Rodríguez como la máxima figura de la Copa América 2024 no es ninguna casualidad. Hasta ahora, registra cinco asistencias y un gol, siendo clave en el buen presente que vive la Selección Colombia. Y es que, cada vez que se pone la 'tricolor', se transforma, sacando a relucir su clase, magia, calidad, técnica y demás virtudes de todo un 'crack'.

Cuando, en 2016, dijo que "en la Selección Colombia juego hasta cojo, siempre quiero hacerlo. Estoy feliz y quiero ayudar", no se quedó solo en palabras. El amor que siente por esa camiseta es indudable, siempre lo da todo y jamás niegan ni una gota de sudor. Sin embargo, eso contrasta con lo que ha vivido a nivel de clubes, al menos recientemente en su carrera.

Después de haberse hecho un lugar, darse a conocer y brillar en Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid y Bayern Múnich, empezaron las irregularidades. En los cuadros 'merengue' y 'bávaro', no encontró lo que quería, ni esperaba; por eso, todo se fue diluyendo de a poco. Everton, Al Rayyan, Olympiacos y São Paulo son la fiel prueba y ejemplo de ello.

Más allá de los nombres, entrenadores y ligas, James Rodríguez no se pudo acomodar, terminando su relación antes de lo planeado. Pero eso nunca ha sido impedimento para que, cuando llega a la Selección Colombia, se luce. ¿Un caso extraño? Claro, y los comentarios no han faltado, como los que aparecen desde Uruguay, donde el '10' ha dado de qué hablar.

"Tuve la suerte de enfrentarlo en la Copa Libertadores, cuando estaba en Banfield y desde aquel momento ya demostraba que era un jugador importante, desequilibrante, pensativo y talentoso. Lo de él pasa, más que nada, por la confianza que recibe del técnico", afirmó Eduardo Acevedo, exjugador de la 'Celeste' y actual entrenador, en entrevista con Gol Caracol.

Campeón de la Copa América 1983 y mundialista en México 1986, con el cuadro 'charrúa', añadió que "es importante que el técnico no lo ponga a prueba y se ponga a mirar cómo funciona, solo que confíe y ya. James Rodríguez tiene un lugar en el fútbol mundial, quizá muchos técnicos y más que todo europeos, no lo pusieron en la palestra que quería estar".

"Es un futbolista importantísimo y todo pasa por cómo se siente, y con Néstor Lorenzo, se siente como el más importante de la Selección Colombia, y eso, por supuesto, le gusta y mucho, y lo entiende y asume de gran manera. Eso, a cualquiera, lo hace ser clave y definitorio, lleva a que tengas grandes actuaciones, te potencia, te convences y lo vuelves figura", dijo.

James Rodríguez celebra una victoria de la Selección Colombia, en la Copa América 2024 AFP

El volante cucuteño está decidido a hacer historia en el combinado patrio. Ya fue goleador de un Mundial y firmó el mejor tanto del certamen, al hacerlo en Brasil 2014. Además, fue fundamental para que el cuadro nacional lograra la mejor presentación en la historia de una Copa del Mundo, alcanzado los cuartos de final. Lejos de conformarse, va por más.

Ahora, es la estrella de la Copa América, con anotaciones y asistencias, soñando con levantar un título con la Selección. Ya va en semifinales, dejando atrás a rivales como Paraguay, Costa Rica, Brasil y Panamá. Ahora, el turno es para Uruguay, el miércoles 10 de julio, a las 7:00 de la noche (Colombia), en el Bank of America Stadium y con transmisión de Gol Caracol.

Razón por la que, en territorio uruguayo, le pusieron la lupa y ahondaron en su caso. "Por más personalidad, necesita ese cariño y la sensación de sentirse importante, que un técnico lo haga sentir así. Capaz sea un defecto de él, que necesite la opinión de otro, pero los técnicos tienen que darse cuenta de que si es la clave para que brille, bueno, hacerlo", expresó.

Y es que hasta recordaron lo que vivió en la 'era de Reinaldo Rueda', donde no fue tenido en cuenta por el estratega y lo relegaron. "No me gusta comparar porque hay que estar en la interna, pero, por más de que un técnico sepa un montón de fútbol, el secreto es sacar lo mejor del jugador, cuando lo estás dirigiendo", continuó el entrenador Eduardo Acevedo.

"Hay que saber llegarle al jugador. Los futbolistas hacen figura al técnico, no al revés, y así potenciarlos. Cuando uno tiene a un jugador clase A, como James Rodríguez, hay que aprovecharlo; si no logro que sea bueno, el mal trabajo es de uno y sería terrible. No hay que desmerecer al jugador, siempre y cuando se vea que hay disciplina y obediencia", sentenció.