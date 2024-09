¿Quién es Karla Torres, figura y goleadora de la Selección Colombia femenina Sub-20?

El Mundial Femenino Sub-20tuvo una nueva jornada llena de emoción para la Selección Colombia, puesto que se enfrentó en un reñido partido a Países Bajos por un cupo a las semifinales. Más allá del alto rendimiento de varias jugadoras, los focos y reflectores se los llevó Karla Torres, quien anotó un doblete y puso a celebrar a todo el país. Por eso, en Gol Caracol le contamos todo sobre la delantera 'cafetera'.

Karla Torres nació hace 17 años en Buenaventura en la costa pacífica colombiana. Desde muy pequeña se inclinó por el fútbol y sorprendió con su talento. Su padre Ferney Torres contó en una entrevista que gracias a sus dotes con la pelota se ganó un particular apodo. "Cuando era pequeña, la llevo a la práctica en Buenaventura, donde no había casi escuelas, entonces todas eran grandes. Al ver a una niña de 8 años, entre esas gigantes, no se esperaban que mostrara todo ese talento, ganándose su lugar. Ahí fue cuando, por su estatura, pero talento, le dijeron 'pedacito'", contó hace un tiempo para Gol Caracol.

Poco a poco su afición por el fútbol creció más hasta que ingresó al equipo Generaciones Palmiranas. En una de las veedurías del director técnico Carlos Paniagua, Karla destacó y fue convocada para jugar con la Selección Colombia en al Torneo Sudamericano Sub-17.

Torres respondió a ese llamado con cuatro goles, apenas uno menos que la estelar Linda Caicedo. El siguiente paso de la delantera fue arribar a Bogotá y fichar por Independiente Santa Fe, el equipo más ganador del fútbol femenino colombiano.

Con las leonas debutó en el 2022 y siguió brillando. Paniagua de nuevo la llamó, pero esta vez para disputar el Mundial Femenino Sub-17 de la India. En medio de los entrenamientos con la 'tricolor' Torres tuvo mala fortuna y sufrió una grave lesión. "La delantera fue a girar y el guayo se le quedó enterrado", contó en su momento el DT del combinado nacional.

La espera fue larga, 15 meses sin jugar y luchando en la recuperación para volver a jugar a la pelota. Torres tuvo que ver por televisión en subcampeonato mundial de sus compañeras en la India y el título de Independiente Santa Fe en el 2023.

En este 2024, Torres regresó a las canchas y el estratega venezolano Omar Ramírez no dudó en darle minutos con Santa Fe. Con goles se ganó la titularidad y llegó a la final de la liga femenina colombiana. En el partido de ida contra Cali, Karla marcó un golazo a Luisa Agudelo, su compañera en la selección. Desafortunadamente, en el juego de vuelta las 'azucareras' se impusieron de manera definitiva y levantaron el trofeo.

Ahora, Torres está tomando su revancha, pero en el Mundial Femenino Sub-20 y ante el público colombiano. En la fase de grupos y en octavos no tuvo grito sagrado, pero llegó el desquite y se fue de doblete contra Países Bajos.