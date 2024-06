Richard Ríos, impresionado por el apoyo de los hinchas a la Selección Colombia, en Copa América

La Selección Colombia es la sensación en la Copa América 2024 que se está llevando a cabo en Estados Unidos. El lunes la 'tricolor' se estrenó con un triunfo 2-1 sobre Paraguay e hizo más grande el júbilo de los miles de aficionados que los acompañaron tanto en el estadio NRG como a las afueras del hotel en Houston, Texas.

Tan pronto saltaron al terreno de juego, los hinchas 'cafeteros' se hicieron sentir cantando el himno a todo pulmón, in embargo, no pararon ahí, puesto que no dejaron de alentar en los 90 minutos y cantaron con el alma el grito de gol tras las anotaciones de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Uno de los jugadores más impresionados por este masivo e importante apoyo de los hinchas fue Richard Ríos, quien portó la número 6 como titular en el encuentro contra los guaraníes y fue uno de los puntos más altos de los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Luego del partido, en la habitual zona mixta, Ríos, volante del Palmeiras, atendió a los medios de comunicación y dejó en claro que el respaldo de los aficionados es clave para tener la moral alta y conseguir el objetivo que se han trazado: ganar la Copa América.

"No solo acá, en New York, en Washington, creo que nos estamos sintiendo locales así estemos lejísimos de nuestras casas y eso nos da un plus a nosotros", dijo sobre la mancha amarilla de Colombia en tierras norteamericanas.

🫶🏻 “Nos estamos sintiendo locales así estamos lejísimos de casa”.



¿Cómo le fue a Richard Ríos contra Paraguay?

El jugador que milita en el fútbol de Brasil es una de las gratas revelaciones del proceso de Néstor Lorenzo al mando de la Selección Colombia. Si bien el mediocampista no arrancó como titular en esta era, poco a poco se fue ganando el puesto gracias a su principal cualidad: ser determinante en ataque y defensa. Y es que en el duelo contra los 'guaraníes' ríos dio cuenta de su buen pase, regate y pegada, y al mismo tiempo una laboriosidad para marcar y recuperar la pelota.

Según 'Sofascore', Ríos ganó 14 de los 25 duelos que disputó, completó ocho de nueve regates, tuvo una precisión del 86% en sus pases y realizó dos quites de balón. Todo eso le dio para una calificación de 7.4 con el combinado nacional.

Estadísticas de Richard Ríos contra Paraguay. Sofascore.

Ahora solo queda esperar cómo le sigue yendo en esta Copa América que no da respiró, ya que el próximo juego será el viernes 28 de junio, a las 5:00 p.m. (hora Colombia), contra Costa Rica, por la fecha 2 del grupo D.