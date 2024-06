Santiago Arias quiere llegar al cien por ciento a la Selección Colombia: acá lo que dijo

Mientras que la Selección Colombia sigue con su plan de trabajo en Barranquilla, en territorio brasileño este domingo, a las 2 de la tarde, el lateralSantiago Ariastendrá un compromiso importante con Bahía, al enfrentar en el Brasileirao a Atlético Mineiro. Por esa razón, solamente hasta este lunes, el antioqueño se sumará a la disciplina del equipo que orienta Néstor Lorenzo.

En declaraciones para 'Globo Esporte', el experimentado futbolista se refirió a las razones que lo movieron para seguir en competencia con su club, denotando que quiere estar al ciento por ciento para arribar al seleccionado colombiano.

"Sabemos que es un partido importante, un partido que tenemos que ganar. También hablamos con la Federación, llegamos a un acuerdo y me liberaron, al menos para este partido. Porque es importante, no sólo para el grupo, sino para mí. Porque, además, me da continuidad, me da ritmo competitivo. Y así, después del partido, también llego con ritmo a la selección", expresó Arias con claridad.

El jugador del Bahía dejó en claro que su deseo es estar en un nivel óptimo y poder de esa manera luchar por un cupo para el torneo continental que organiza la Conmebol, para así defender una vez más a nivel internacional ese uniforme amarillo, azul y rojo.

Santiago Arias en acción con Bahía - Foto: Bahía Oficial

El futbolista de 32 años también complementó y aseguró que "más que nada, quiero ganar más confianza. Seguir mejorando con el equipo, obviamente seguir al ritmo de competición que llevo hasta ahora. Creo que tengo muchos minutos en la competición. Tengo muchos minutos jugados. El equipo está bastante adaptado. El equipo sabe lo que quiere. Entonces creo que es, como dije, importante que el equipo siga con esta solidez".

Santiago Arias, de quedar en la lista definitiva, tendrá que viajar a nuestro país y se perdería así varios compromisos con su club en Brasil. Así, finalizó indicando que "por mi parte, estaré fuera por un tiempo. Evidentemente se echa de menos al equipo, a los compañeros, al cuerpo técnico. Pero también será genial poder jugar la Copa América con el equipo. Será hermoso poder jugar este partido con Bahía y luego presentarme a mi país.