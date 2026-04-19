🔴 Selección Colombia vs. Argentina, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Sudamericano Sub-17

- 03:33 p. m. - COLOMBIA VS. ARGENTINA, EN VIVO🔴 VEA LA FINAL DEL SUDAMERICANO SUB-17
- 03:35 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA⚽ Último enfrentamiento entre ambos
El pasado 5 de abril de 2025, la 'tricolor' ganó por 2-1, con goles de Santiago Londoño y Criss Macías.
- 03:32 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
El portal de Gol Caracol ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos ) y la aplicación de DITU ( https://ditutv.lat/descargar/ ) transmiten el compromiso.
- 03:32 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
La señal principal de Caracol Televisión transmite este encuentro, desde las 5:15 de la tarde.
- 03:31 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA✍️ Resultados de la 'albiceleste' en el Sudamericano Sub-17
- Perú 1-4 Argentina
- Venezuela 2-3 Argentina
- Argentina 0-3 Brasil
- Argentina 1-1 Bolivia
- Ecuador 1-3 Argentina
- 03:30 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA✍️ Resultados de la 'tricolor' en el Sudamericano Sub-17
- Ecuador 0-0 Colombia
- Colombia 1-0 Chile
- Colombia 0-2 Uruguay
- Paraguay 0-2 Colombia
- Brasil 0-3 Colombia
- 03:29 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA🧐 ¿Cómo viene la 'albiceleste'?
El equipo 'gaucho' derrotó 3-1 a Ecuador, en semifinales, el pasado jueves 16 de abril.
- 03:23 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA👀 ¿Cómo llega la 'tricolor'?
El pasado jueves 16 de abril, el equipo 'cafetero' venció 3-0 a Brasil, por las semifinales.
- 03:11 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas de la cancha Conmebol, en la ciudad de Luque, Paraguay, se abren para este duelo.
- 03:09 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 5:30 p.m. (Colombia); 7:30 p.m. (Argentina).
- 03:08 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de la final del Sudamericano Sub-17.
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