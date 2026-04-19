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Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Selección Colombia vs. Argentina, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Sudamericano Sub-17
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🔴 Selección Colombia vs. Argentina, EN VIVO HOY; minuto a minuto del Sudamericano Sub-17

En territorio paraguayo, la Selección Colombia Sub-17 y la 'albiceleste' se enfrentan en la final, en busca del anhelado título para así gritar 'campeón'.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 19 de abr, 2026
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La Selección Colombia juega la final del Sudamericano Sub-17 contra Argentina
La Selección Colombia juega la final del Sudamericano Sub-17 contra Argentina
Cortesía de Conmebol
REFRESCAR
  • 03:33 p. m. - COLOMBIA VS. ARGENTINA, EN VIVO
    🔴 VEA LA FINAL DEL SUDAMERICANO SUB-17
    Player Colombia vs. Argentina FINAL Sudamericano Sub 17 2026

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  • 03:35 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    ⚽ Último enfrentamiento entre ambos

    El pasado 5 de abril de 2025, la 'tricolor' ganó por 2-1, con goles de Santiago Londoño y Criss Macías.

  • 03:32 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    El portal de Gol Caracol ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos ) y la aplicación de DITU ( https://ditutv.lat/descargar/ ) transmiten el compromiso.

  • 03:32 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La señal principal de Caracol Televisión transmite este encuentro, desde las 5:15 de la tarde.

  • 03:31 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    ✍️ Resultados de la 'albiceleste' en el Sudamericano Sub-17
    • Perú 1-4 Argentina
    • Venezuela 2-3 Argentina
    • Argentina 0-3 Brasil
    • Argentina 1-1 Bolivia
    • Ecuador 1-3 Argentina
  • 03:30 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    ✍️ Resultados de la 'tricolor' en el Sudamericano Sub-17
    • Ecuador 0-0 Colombia
    • Colombia 1-0 Chile
    • Colombia 0-2 Uruguay
    • Paraguay 0-2 Colombia
    • Brasil 0-3 Colombia
  • 03:29 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    🧐 ¿Cómo viene la 'albiceleste'?

    El equipo 'gaucho' derrotó 3-1 a Ecuador, en semifinales, el pasado jueves 16 de abril.

  • 03:23 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    👀 ¿Cómo llega la 'tricolor'?

    El pasado jueves 16 de abril, el equipo 'cafetero' venció 3-0 a Brasil, por las semifinales.

  • 03:11 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas de la cancha Conmebol, en la ciudad de Luque, Paraguay, se abren para este duelo.

  • 03:09 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Conmebol, el balón rodará a las 5:30 p.m. (Colombia); 7:30 p.m. (Argentina).

  • 03:08 p. m. - PREVIA DE COLOMBIA VS. ARGENTINA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, de la final del Sudamericano Sub-17.

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