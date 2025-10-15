Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Selección Colombia vs. Argentina, EN VIVO; minuto a minuto de la semifinal del Mundial Sub-20
EN VIVO

🔴 Selección Colombia vs. Argentina, EN VIVO; minuto a minuto de la semifinal del Mundial Sub-20

Los dirigidos por César Torres buscan hacer historia en la Copa del Mundo Sub-20 al clasificar por primera vez a la final, pero antes deberán superar al máximo campeón del certamen.

Por: Javier García
Actualizado 15 de oct, 2025
  • 03:40 p. m. - Copa del Mundo Sub-20
    AQUÍ PUEDE VER EL PARTIDO DE COLOMBIA
    Botón Argentina vs. Colombia Semifinal Mundial Sub-20 2025 Gol Caracol.jpg

  • 03:53 p. m. - Copa del Mundo Sub-20
    ¿Cómo llega Argentina?

    La 'albiceleste' derrotó en los cuartos de final 2-0 a México.

  • 03:51 p. m. - Copa del Mundo Sub-20
    ¿Cómo llega Colombia?

    Los dirigidos por César Torres vienen de eliminar a España en los cuartos de final, tras ganar 3-2.

  • 03:47 p. m. - Copa del Mundo Sub-20
    Estadio Nacional de Chile
    Estadio Nacional de Chile
    Gol Caracol
    ¿En qué estadio 🏟️ se jugará?

    Colombia y Argentina se verán las caras en el Estadio Nacional de Santiago.

