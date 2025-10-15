🔴 Selección Colombia vs. Argentina, EN VIVO; minuto a minuto de la semifinal del Mundial Sub-20

AQUÍ PUEDE VER EL PARTIDO DE COLOMBIA
- 03:40 p. m. - Copa del Mundo Sub-20
- 03:53 p. m. - Copa del Mundo Sub-20¿Cómo llega Argentina?
La 'albiceleste' derrotó en los cuartos de final 2-0 a México.
- 03:51 p. m. - Copa del Mundo Sub-20¿Cómo llega Colombia?
Los dirigidos por César Torres vienen de eliminar a España en los cuartos de final, tras ganar 3-2.
- 03:47 p. m. - Copa del Mundo Sub-20¿En qué estadio 🏟️ se jugará?
Colombia y Argentina se verán las caras en el Estadio Nacional de Santiago.
