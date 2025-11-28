Síguenos en:


Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Selección Colombia vs. Bolivia, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Liga de Naciones Femenina
EN VIVO

🔴 Selección Colombia vs. Bolivia, EN VIVO: minuto a minuto del partido por Liga de Naciones Femenina

Este viernes, la Selección Colombia femenina tendrá una nueva salida en la Liga de Naciones, esta vez frente a la 'verde' en La Paz. ¡SIGA EN VIVO el partido AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 28 de nov, 2025
Selección Colombia femenina juega este viernes en la Liga de Naciones.
Selección Colombia femenina juega este viernes en la Liga de Naciones.
Foto: AFP
  • 12:35 p. m.
    🤔⌚ ¿A qué hora es el partido? 🤔⌚

    A las 4:00 de la tarde, en horario de nuestro país, dará inicio este compromiso entre la 'verde' y la 'tricolor' por la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

  • 12:32 p. m. - 🟡🔵🔴¡Juega la 'tricolor!🟡🔵🔴
    👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻

    Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Bolivia y la Selección Colombia, válido por una nueva jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

