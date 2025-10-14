🔴 Selección Colombia vs. Canadá, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido, ONLINE

- 06:12 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 VEA ESTE PARTIDO PREPARATORIO PARA EL MUNDIAL 2026, EN VIVO ONLINE
- 07:37 p. m. - SELECCIÓN COLOMBIA 0-0 CANADÁ🔴 Minuto 2'
Fuerte choque entre Richard Ríos y Jaminton Campaz, donde el mediocampista fue atendido por los médicos, pero no pasó a mayores.
- 07:36 p. m. - SELECCIÓN COLOMBIA 0-0 CANADÁ🔴 ¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Sonó el pitazo inicial y rodó la pelota en el Red Bull Arena.
- 07:35 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 Se realiza el sorteo
Los capitanes de Colombia y Canadá escogen lado y el saque del encuentro.
- 07:29 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 Actos protocolarios en el estadio
Suenan los himnos de Colombia y Canadá, bajo un marco de miles de espectadores.
- 07:24 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 La 'tricolor' ya calienta
📸 ͟¡͟C͟a͟l͟i͟e͟n͟t͟a͟ ͟n͟u͟e͟s͟t͟r͟a͟ ͟S͟e͟l͟e͟c͟c͟i͟ó͟n͟ ͟C͟o͟l͟o͟m͟b͟i͟a͟!͟— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 15, 2025
🇨🇦 🆚 🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴#VenConColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/m1Rt3DSPEl
- 07:23 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 Postales de la llegada del equipo de Néstor Lorenzo
📸 ¿𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀? 𝐀𝐐𝐔𝐈́ 𝐄𝐒𝐓𝐀𝐌𝐎𝐒 𝐍𝐄𝐖 𝐉𝐄𝐑𝐒𝐄𝐘 🙋♂️— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 14, 2025
🇨🇦 🆚 🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴#VenConColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/bR3HZWXcfa
- 07:23 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 Así luce el camerino de la 'tricolor'
📸¡𝙇𝙖 𝙘𝙖𝙢𝙞𝙨𝙚𝙩𝙖 𝙦𝙪𝙚 𝘼𝙈𝘼𝙈𝙊𝙎! 🥰— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 14, 2025
🇨🇦 🆚 🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴#VenConColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/zYPQrnPiWg
- 07:19 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 Alineación titular confirmada de Canadá
Our XI for tonight, presented by @GE_Appliances— CANMNT (@CANMNT_Official) October 14, 2025
🍁 Jo and Tani form the strike partnership
🍁 Tajon and Ali provide the width
🍁 Staqs and Isma are the midfield duo
🇨🇦 🇨🇴 #CANMNT pic.twitter.com/ziXYBZ4kfY
- 06:52 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 James Rodríguez, ausente en la titular
El director técnico, Néstor Lorenzo, decidió darle minutos a Juan Fernando Quintero y, por eso, el '10' empieza en el banco de suplentes.
- 06:32 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 Alineación titular confirmada de Colombia
Álvaro Montero; Andrés Felipe Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Richard Ríos; Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Luis Díaz; y Juan Camilo 'Cucho' Hernández.
- 06:30 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 Así fue el último entrenamiento, previo a este juego
📸 ¡𝗘𝘀𝘁𝗲 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗨𝗦𝗧𝗘𝗗𝗘𝗦, 𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔! 😍#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/KrpYamp402— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 14, 2025
- 06:29 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 Programación de este partido
¡𝙃𝙤𝙮 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙖 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖, 𝙝𝙤𝙮 𝙟𝙪𝙚𝙜𝙖 𝙪𝙣 𝙥𝙖𝙞́𝙨!— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 14, 2025
🆚 🇨🇦
🗓 Martes 14 de octubre
🕞 7:30 pm (hora COL)
🏟 Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey
🏆 Fecha FIFA
📺 @CanalRCN, App Canal RCN, @GolCaracol, Ditu#VenConColombia🇨🇴#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/htcItT3lR0
- 06:24 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🔴 Último enfrentamiento entre Colombia y Canadá
El antecedente más reciente fue en octubre de 2014, en el estadio Red Bull Arena de New Yersey, cuando la 'tricolor' ganó 1-0 con gol de James Rodríguez.
- 06:18 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ👍 ¿Dónde van a jugar?
El Red Bull Arena, de New Jersey, abre sus puertas para recibir a la Selección Colombia y Canadá.
- 06:15 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🚨 Convocatoria oficial de la Selección Colombia para la fecha FIFA de octubre
- Álvaro Angulo – C.F. Pumas (MEX).
- Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG).
- Andrés Román – Atlético Nacional (COL).
- Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG).
- David Ospina – Atlético Nacional (COL).
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR).
- James Rodríguez – Club León (MEX).
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG).
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG).
- Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA).
- Johan Carbonero – Internacional SC (BRA).
- Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP).
- Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP).
- Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG).
- Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG).
- Kevin Castaño – River Plate (ARG).
- Kevin Mier – Cruz Azul (MEX).
- Kevin Serna – Fluminense (BRA).
- Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER).
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR).
- Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA).
- Richard Ríos – S.L. Benfica (POR).
- Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP).
- Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA).
- Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG).
- 06:13 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ⚽ Último partido de la 'tricolor'
El pasado 11 de octubre, los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron 4-0 a México, con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.
- 06:11 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ💻 Así pueden seguir el juego EN VIVO y ONLINE por internet 📲
A través de la aplicación de Ditu, el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y el canal de YouTube (https://www.youtube.com/@golcaracol), puede ver el compromiso, a partir de las 7:15 p.m.
- 06:11 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ📺 Vea el partido por televisión
La señal principal de Caracol Televisión (Gol Caracol) transmite este juego, desde las 7:15 p.m. (Hora de Colombia).
- 06:10 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🧐 ¿Este juego es válido por qué?
Pensando en el Mundial 2026, ambas selecciones aprovecharon la doble fecha FIFA de octubre.
- 06:09 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ🕣 ¿A qué hora empieza el partido?
El inicio del compromiso está programado para las 7:30 p.m. (Hora de Colombia).
- 06:08 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ👋 ¡Bienvenidos a este nuevo partido preparatorio!
No se desconecte porque, desde este momento y hasta el final, le llevaremos lo mejor del partido de la Selección Colombia contra Canadá, minuto a minuto.
Publicidad