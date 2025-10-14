Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Selección Colombia vs. Canadá, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido, ONLINE
EN VIVO

🔴 Selección Colombia vs. Canadá, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido, ONLINE

En el Red Bull Arena, de New Jersey, la Selección Colombia afronta una nueva prueba, pensando en el Mundial 2026, en el cierre de la doble jornada FIFA de octubre.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 14 de oct, 2025
James Rodríguez y Luis Díaz, figuras de la Selección Colombia, celebran un gol en un partido preparatorio
AFP
REFRESCAR
  • 06:12 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔴 VEA ESTE PARTIDO PREPARATORIO PARA EL MUNDIAL 2026, EN VIVO ONLINE
  • 07:37 p. m. - SELECCIÓN COLOMBIA 0-0 CANADÁ
    🔴 Minuto 2'

    Fuerte choque entre Richard Ríos y Jaminton Campaz, donde el mediocampista fue atendido por los médicos, pero no pasó a mayores.

  • 07:36 p. m. - SELECCIÓN COLOMBIA 0-0 CANADÁ
    🔴 ¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

    Sonó el pitazo inicial y rodó la pelota en el Red Bull Arena.

  • 07:35 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔴 Se realiza el sorteo

    Los capitanes de Colombia y Canadá escogen lado y el saque del encuentro.

  • 07:29 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔴 Actos protocolarios en el estadio

    Suenan los himnos de Colombia y Canadá, bajo un marco de miles de espectadores.

  • 07:24 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔴 La 'tricolor' ya calienta

  • 07:23 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔴 Postales de la llegada del equipo de Néstor Lorenzo

  • 07:23 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔴 Así luce el camerino de la 'tricolor'

  • 07:19 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔴 Alineación titular confirmada de Canadá

  • 06:52 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    James Rodríguez, mediocampista de la Selección Colombia
    AFP
    🔴 James Rodríguez, ausente en la titular

    El director técnico, Néstor Lorenzo, decidió darle minutos a Juan Fernando Quintero y, por eso, el '10' empieza en el banco de suplentes.

  • 06:32 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔴 Alineación titular confirmada de Colombia

    Álvaro Montero; Andrés Felipe Román, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Juan Camilo Portilla, Richard Ríos; Juan Fernando Quintero, Jaminton Campaz, Luis Díaz; y Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

  • 06:30 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔴 Así fue el último entrenamiento, previo a este juego

  • 06:29 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔴 Programación de este partido

  • 06:24 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🔴 Último enfrentamiento entre Colombia y Canadá

    El antecedente más reciente fue en octubre de 2014, en el estadio Red Bull Arena de New Yersey, cuando la 'tricolor' ganó 1-0 con gol de James Rodríguez.

  • 06:18 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    👍 ¿Dónde van a jugar?

    El Red Bull Arena, de New Jersey, abre sus puertas para recibir a la Selección Colombia y Canadá.

  • 06:15 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🚨 Convocatoria oficial de la Selección Colombia para la fecha FIFA de octubre
    • Álvaro Angulo – C.F. Pumas (MEX).
    • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG).
    • Andrés Román – Atlético Nacional (COL).
    • Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG).
    • David Ospina – Atlético Nacional (COL).
    • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR).
    • James Rodríguez – Club León (MEX).
    • Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG).
    • Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG).
    • Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA).
    • Johan Carbonero – Internacional SC (BRA).
    • Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP).
    • Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP).
    • Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG).
    • Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG).
    • Kevin Castaño – River Plate (ARG).
    • Kevin Mier – Cruz Azul (MEX).
    • Kevin Serna – Fluminense (BRA).
    • Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER).
    • Luis Suárez – Sporting C.P. (POR).
    • Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA).
    • Richard Ríos – S.L. Benfica (POR).
    • Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP).
    • Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA).
    • Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG).
  • 06:13 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    ⚽ Último partido de la 'tricolor'

    El pasado 11 de octubre, los dirigidos por Néstor Lorenzo vencieron 4-0 a México, con goles de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero.

  • 06:11 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    💻 Así pueden seguir el juego EN VIVO y ONLINE por internet 📲

    A través de la aplicación de Ditu, el portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y el canal de YouTube (https://www.youtube.com/@golcaracol), puede ver el compromiso, a partir de las 7:15 p.m.

  • 06:11 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    📺 Vea el partido por televisión

    La señal principal de Caracol Televisión (Gol Caracol) transmite este juego, desde las 7:15 p.m. (Hora de Colombia).

  • 06:10 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🧐 ¿Este juego es válido por qué?

    Pensando en el Mundial 2026, ambas selecciones aprovecharon la doble fecha FIFA de octubre.

  • 06:09 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    🕣 ¿A qué hora empieza el partido?

    El inicio del compromiso está programado para las 7:30 p.m. (Hora de Colombia).

  • 06:08 p. m. - PREVIA - SELECCIÓN COLOMBIA VS. CANADÁ
    👋 ¡Bienvenidos a este nuevo partido preparatorio!

    No se desconecte porque, desde este momento y hasta el final, le llevaremos lo mejor del partido de la Selección Colombia contra Canadá, minuto a minuto.

