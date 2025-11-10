Síguenos en::
CARACOL SPORTS + DITU

Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Selección Colombia vs. Corea del Norte, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Mundial Sub-17
EN VIVO

🔴 Selección Colombia vs. Corea del Norte, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Mundial Sub-17

La Selección Colombia Sub-17 se juega el todo o nada en el Mundial de la categoría que se desarrolla en Qatar. La 'tricolor' irá por una victoria que lo clasifique a la siguiente ronda.

Por: Jhonatan David Reyes RubioJhonatan Reyes-Periodista Gol Caracol 
Actualizado 10 de nov, 2025
Jugadores de la Selección Colombia, en el Mundial Sub-17
Foto: FCF.
REFRESCAR
  • 09:04 a. m. - 🕒Minuto 32
    ⚽¡GOOOOOOOOOOL de Colombia!⚽

    Santiago Londoño pone de penal el segundo de Colombia con un remate fuerte de pierna derecha.

  • 09:01 a. m. - 🕒Minuto 28
    Por poco llega el segundo de Colombia

    Cataño lanzó un tiro que pasó cerca de la portería coreana.

  • 08:57 a. m. - 🕒Minuto 24
    ⚽¡GOOOOOOOOOOOOL de Colombia!⚽

    Miguel Solarte sacó un remate de media distancia que se desvió en un jugador de Corea venciendo al portero.

  • 08:45 a. m. - 🕒Minuto 13
    🟨Amarilla para Colombia🟨

    Criss Macías es amonestado por el juez por protestar una decisión que tomó.

  • 08:43 a. m. - 🕒Minuto 11
    No se hacen daño

    Ninguno de los equipos logra encontrar las vías de ataque con claridad.

  • 08:30 a. m. - Selección Colombia Sub-17 vs Selección de Corea del Norte Sub-17
    🚨¡Inicia el partido!🚨

    Colombia va por la clasificación a la siguiente fase del Mundial Sub-17 contra Corea del Norte.

  • 08:06 a. m. - Selección Colombia Sub-17 vs Selección de Corea del Norte Sub-17
    🟡¡Titular de Colombia!🟡

  • 08:02 a. m. - Selección Colombia Sub-17 vs Selección de Corea del Norte Sub-17
    📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?🛜

    El juego se podrá observar a través de la señal de Caracol HD2, la app Ditu, el canal de YouTube de Gol Caracol y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias del juego en el portal web de Gol Caracol.

  • 07:58 a. m. - Selección Colombia Sub-17 vs Selección de Corea del Norte Sub-17
    🕕¿A qué hora se jugará?🕕

    El encuentro de la Selección Colombia Sub-17 dará inicio a las 8:30 a.m. (hora de Colombia).

  • 07:53 a. m. - Selección Colombia Sub-17 vs Selección de Corea del Norte Sub-17
    👋¡Bienvenidos!👋

    Colombia jugará su último partido en la fase de grupos del Mundial Sub-17 frente a Corea del Norte.

