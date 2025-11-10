🔴 Selección Colombia vs. Corea del Norte, EN VIVO YA: siga el minuto a minuto en Mundial Sub-17

Santiago Londoño pone de penal el segundo de Colombia con un remate fuerte de pierna derecha.
- 09:04 a. m. - 🕒Minuto 32⚽¡GOOOOOOOOOOL de Colombia!⚽
- 09:01 a. m. - 🕒Minuto 28Por poco llega el segundo de Colombia
Cataño lanzó un tiro que pasó cerca de la portería coreana.
- 08:57 a. m. - 🕒Minuto 24⚽¡GOOOOOOOOOOOOL de Colombia!⚽
Miguel Solarte sacó un remate de media distancia que se desvió en un jugador de Corea venciendo al portero.
- 08:45 a. m. - 🕒Minuto 13🟨Amarilla para Colombia🟨
Criss Macías es amonestado por el juez por protestar una decisión que tomó.
- 08:43 a. m. - 🕒Minuto 11No se hacen daño
Ninguno de los equipos logra encontrar las vías de ataque con claridad.
- 08:30 a. m. - Selección Colombia Sub-17 vs Selección de Corea del Norte Sub-17🚨¡Inicia el partido!🚨
Colombia va por la clasificación a la siguiente fase del Mundial Sub-17 contra Corea del Norte.
- 08:06 a. m. - Selección Colombia Sub-17 vs Selección de Corea del Norte Sub-17🟡¡Titular de Colombia!🟡
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 10, 2025
Así formará nuestra Selección Colombia Masculina Sub 17 para enfrentar a 🇰🇵 Corea del Norte en el tercer partido de la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/9DKLOah0C2
- 08:02 a. m. - Selección Colombia Sub-17 vs Selección de Corea del Norte Sub-17📺¿Dónde ver en TV y ONLINE?
El juego se podrá observar a través de la señal de Caracol HD2, la app Ditu, el canal de YouTube de Gol Caracol y https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas y demás incidencias del juego en el portal web de Gol Caracol.
- 07:58 a. m. - Selección Colombia Sub-17 vs Selección de Corea del Norte Sub-17🕕¿A qué hora se jugará?🕕
El encuentro de la Selección Colombia Sub-17 dará inicio a las 8:30 a.m. (hora de Colombia).
- 07:53 a. m. - Selección Colombia Sub-17 vs Selección de Corea del Norte Sub-17👋¡Bienvenidos!👋
Colombia jugará su último partido en la fase de grupos del Mundial Sub-17 frente a Corea del Norte.
