LUIS DÍAZ FIGURA
JAMES RODRÍGUEZ
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Selección Colombia

🔴Selección Colombia vs. Nigeria, EN VIVO; minuto a minuto del partido del Mundial Sub-20

Los dirigidos por César Torres buscan el liderato del grupo F y la clasificación a los octavos de final frente al combinado africano en el Estadio Fiscal de Talca.

Por: Javier García
Actualizado 5 de oct, 2025
Colombia vs. Nigeria, por la tercera fecha del grupo F del Mundial Sub-20
Colombia vs. Nigeria, por la tercera fecha del grupo F del Mundial Sub-20
FCF/AFP
  • 03:07 p. m. - Copa del Mundo Sub-20
    SIGA EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO AQUÍ 👇
    Banner DK Nigeria vs Colombia Mundial Sub20 Gol Caracol.jpg

  • 03:53 p. m. - Copa del Mundo Sub-20
    Selección de Nigeria
    AFP
    ¿Cómo viene Nigeria?

    El equipo conducido por Aliyu Zubairu cayó en su primera salida del Mundial Sub-20 con Noruega por la mínima diferencia, pero derrotó agónicamente 3-2 a Arabia Saudita, resultado que lo mantiene con chances de clasificar.

  • 03:50 p. m. - Copa del Mundo Sub-20
    Selección Colombia Sub-20
    FCF
    ¿Cómo llega Colombia?

    En sus presentaciones en la cita mundialista, la Selección Colombia Sub-20 viene de vencer a Arabia Saudita e igualar sin goles en su última presentación con Noruega.

  • 03:44 p. m. - Copa del Mundo Sub-20
    Estadio Fiscal de Talca, Chile
    Gol Caracol
    ¿En qué estadio 🏟 dónde se jugará el partido?

    Colombia y Nigeria se verán caras en el Estadio Fiscal de Talca, una de las sedes del Mundial Sub-20 de Chile 2025.

  • 03:05 p. m. - Copa del Mundo Sub-20
    👋¡Bienvenidos!👋

    La Selección Colombia quiere el liderato del grupo F del Mundial Sub-20 en Chile.

