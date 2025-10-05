🔴Selección Colombia vs. Nigeria, EN VIVO; minuto a minuto del partido del Mundial Sub-20

SIGA EL MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO AQUÍ 👇
- 03:07 p. m. - Copa del Mundo Sub-20
- 03:53 p. m. - Copa del Mundo Sub-20¿Cómo viene Nigeria?
El equipo conducido por Aliyu Zubairu cayó en su primera salida del Mundial Sub-20 con Noruega por la mínima diferencia, pero derrotó agónicamente 3-2 a Arabia Saudita, resultado que lo mantiene con chances de clasificar.
- 03:50 p. m. - Copa del Mundo Sub-20¿Cómo llega Colombia?
En sus presentaciones en la cita mundialista, la Selección Colombia Sub-20 viene de vencer a Arabia Saudita e igualar sin goles en su última presentación con Noruega.
- 03:44 p. m. - Copa del Mundo Sub-20¿En qué estadio 🏟 dónde se jugará el partido?
Colombia y Nigeria se verán caras en el Estadio Fiscal de Talca, una de las sedes del Mundial Sub-20 de Chile 2025.
- 03:05 p. m. - Copa del Mundo Sub-20👋¡Bienvenidos!👋
La Selección Colombia quiere el liderato del grupo F del Mundial Sub-20 en Chile.
