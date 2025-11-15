🔴 Selección Colombia vs. Nueva Zelanda, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del duelo de fogueo

- 05:06 p. m. - "Para Colombia todos los partidos son finales"
- 05:05 p. m. - James y la ansiedad que lo aqueja, a meses del Mundial 2026
- 04:58 p. m. - ¿James Rodríguez sumará minutos con la 'tricolor'?
Néstor Lorenzo habló en la previa del encuentro frente a Nueva Zelanda, refiriéndose al papel que tendrá en esta doble jornada preparatoria.
- 04:56 p. m. - ¡ES HOOOOOOOOOOOOOOY, ES HOOOOOOOOOOOOOOOOOOY!
- 04:55 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!
Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo preparatorio entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda, de cara a lo que será la Copa del Mundo 2026.
