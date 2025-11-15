Síguenos en::
Gol Caracol  / Selección Colombia  / 🔴 Selección Colombia vs. Nueva Zelanda, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del duelo de fogueo
EN VIVO

🔴 Selección Colombia vs. Nueva Zelanda, EN VIVO HOY; siga el minuto a minuto del duelo de fogueo

James Rodríguez, Luis Díaz, Daniel Muñoz y 'compañía' vuelven a la acción con la 'tricolor' este sábado, enfrentando a Nueva Zelanda, en territorio norteamericano.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 15 de nov, 2025
James Rodríguez y Luis Díaz, jugadores de la Selección Colombia
  • 05:06 p. m. - "Para Colombia todos los partidos son finales"

  • 05:05 p. m. - James y la ansiedad que lo aqueja, a meses del Mundial 2026

  • 04:58 p. m. - ¿James Rodríguez sumará minutos con la 'tricolor'?

    Néstor Lorenzo habló en la previa del encuentro frente a Nueva Zelanda, refiriéndose al papel que tendrá en esta doble jornada preparatoria.

  • 04:56 p. m. - ¡ES HOOOOOOOOOOOOOOY, ES HOOOOOOOOOOOOOOOOOOY!

  • 04:55 p. m. - ¡Bienvenidos 👋🏻👋🏻!

    Sean todos bienvenidos al minuto a minuto del duelo preparatorio entre la Selección Colombia y Nueva Zelanda, de cara a lo que será la Copa del Mundo 2026.

