"Si Daniel Torres es convocado a la Selección Colombia, sería un orgullo para Santa Fe"

En las últimas horas, Pablo Peirano atendió a los medios de comunicación y se refirió a lo que será el encuentro frente al Deportes Tolima por Liga. Sin embargo, el uruguayo no dejó pasar por alto la no convocatoria de Daniel Torres a la Selección Colombia y se refirió al tema de manera contundente.

Y es que, a pesar de su edad, el mediocampista de 34 años ha demostrado estar en un gran nivel y buen estado físico, que le ha permitido destacar fecha a fecha con los ‘cardenales’ en la Liga del fútbol colombiano. Además, Torres también sabe lo que es vestir los colores del combinado ‘tricolor’ en competencias oficiales, tal y como lo es una Eliminatoria Sudamericana.

Por eso y mucho más, Pablo Peirano, entrenador de Santa Fe, se refirió a la ausencia del nacido en Cáqueza para la convocatoria de Néstor Lorenzo, en esta doble jornada de fogueo contra España y Rumania: “No soy quien para hacer una observación de la Selección. El entrenador tiene su grupo de trabajo y elige lo que corresponde y es su trabajo”.

Daniel Torres vistiendo los colores de la Selección Colombia. Foto: Colprensa.

“Si Daniel Torres va a la Selección Colombia significa que el jugador está haciendo bien las cosas, no es un tema de Pablo Peirano o de Santa Fe; ojalá que citen a jugadores, significa que estamos haciendo bien las cosas, pero eso no pasa por si lo tengo o no disponible para el equipo”, agregó el estratega uruguayo, luego de ser cuestionado si le parecía mejor que el nacido en Cáqueza se ausentara de la ‘tricolor’ y se quedara con los capitalinos para los próximos partidos.

Sumado a eso, Pablo Peirano resaltó la labor del actual entrenador de la Selección Colombia: “Cada jugador que vaya a representar al país es un orgullo para el club, para el jugador, para todos; Néstor Lorenzo toma sus decisiones y hay que respetarlas, en vez de buscar cosas, hay que apoyarlo. Nosotros lo enfrentamos a él como seis veces en Perú, es un gran entrenador, lo conozco bien, tiene un grupo fuerte, así que, de nuestra parte, tiene todo el apoyo siempre para lo que necesite”.

¿Cuándo y a qué horas juega la Selección Colombia?

Correspondiente a la primera salida de este 2024, la ‘tricolor’ jugará contra España y Rumania el 22 y 26 de marzo, en territorio europeo, por duelos de fogueo.

Estos partidos tendrán transmisión y cubrimiento exclusivo de Gol Caracol, la marca oficial de la Selección Colombia.

Frente a España, el juego será el viernes 22 a las 3:30 p.m. (hora colombiana). Mientras que contra Rumania será el martes 26, a las 2:15 p.m. (hora colombiana).