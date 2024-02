Brahian Palacios, jugador de la Selección Colombia Sub-23: "Vamos por el honor y orgullo"

El Preolímpico 2024 ha sido para el olvido para la Selección Colombia Sub-23. Las derrotas 3-0 contra Ecuador, 2-0 frente a Brasil y 1-0 con Venezuela, lo demustran. Así las cosas, la eliminación es un hecho, pero no se quieren despedir sin al menos haber anotado y, claramente, lograr una victoria. Al respecto, se pronunció el jugador Brahian Palacios, en atención a los medios.

Y es que la última presentación de la 'tricolor' se llevará a cabo este jueves 1 de febrero, frente a Bolivia, a las 6:00 de la tarde (Hora de nuestro país) y, como es habitual, contará con la transmisión de Gol Caracol y www.golcaracol.com. De esa manera, el apoyo de los millones de colombianos será fundamental para que nuestros futbolistas saquen adelante este último reto.

¿Hay preocupación porque van a jugar en cancha sintética?

"No, la verdad no sabía que íbamos a en cancha sintética, pero no le veo ninguna preocupación. Toda la vida, he jugado en cancha sintética y de arena, entonces no le veo ningún problema a eso".

¿Ya pudieron analizar a Bolivia, que es el rival de turno?

"Vamos por el honor y el orgullo. Daremos el 100% como lo hemos dado siempre para, al menos, tener la satisfacción de ganar nuestros primeros tres puntos en el torneo que se está disputando".

¿Habrá algunos cambios en cuanto al estilo de juego a mostrar?

"No, desde el primer partido, hemos ratificado nuestro estilo de juego, lo que le gusta al profesor Héctor Cárdenas, así que seguiremos igual para este partido que se viene frente a Bolivia".

¿Ha escuchado algunos comentarios que llegan desde Colombia?

"La verdad es que no suelo leer o escuchar los comentarios del exterior, solo de mi familia y representante. Me analizo y soy autocrítico. Lastimosamente, no se dio, pero buscamos terminar bien".

Jugadores de la Selección Colombia Sub-23, previo al partido contra Brasil, en el Preolímpico Federación Colombiana de Fútbol

¿En qué posición se siente más cómodo: por derecha o izquierda?

"Tanto en esta Selección Colombia, como a nivel de clubes, en Atlético Nacional, me siento más cómodo por la derecha, pero no tengo problema en hacerlo también por la banda izquierda".

¿Dónde debe mejorar, tras ver en los partidos anteriores?

"Debo corregir la finalización porque no hemos ningún gol. Jugamos bien, de tú a tú, pero nunca se pudo concretar. Quizá ese fue el problema contra Ecuador, Brasil y Venezuela".

¿Hay más presión por evitar ser la peor participación de la historia?

"Siempre hay presión, cuando uno juega. Ahora, en lo personal, no me gusta perder, así ya estemos eliminados, entonces iremos por todo a ganar y sacar el resultado adelante que se quiere".