Juega en Barcelona de España y es la figura de la Selección Colombia para la Copa América de Fútsal

Desde hace ya dos semanas viene trabajando en la ciudad de Barranquilla, bajo la orientación del profesor Roberto Bruno, la Selección Colombia de fútbol sala FIFA que se prepara para la Copa América de Paraguay, que se jugará entre el 2 y el 10 de febrero próximo. Y en la nómina del seleccionado colombiano sobresale el bogotano Harrison Santos, quien es del registro del Barcelona, de España, y ha hecho una carrera ascendente marcando un hito en dicha modalidad deportiva al llegar a integrar las filas del famoso cuadro 'culé'.

Santos, de 22 años, incursionó primero en el fútbol y probó suerte en las divisiones menores de Santa Fe, en las que duró algunos años sin encontrar mayores oportunidades, ni posibilidades de proyección a corto y largo plazo.

Fue en ese momento en el que el alero, que cuenta con una rica técnica, habilidad y una buena pegada, decidió dedicarse ciento por ciento a la práctica del microfútbol, muy popular en la capital de nuestro país.

Harrison Santos con los trofeos de mejor jugador y mejor Ala izquierda - Foto: Instagram Harrison Santos

Así paso a paso el buen 'Harry', como lo conocen sus más cercanos, comenzó a figurar, fue llamado a Selección Bogotá, participó en Juegos Deportivos Nacional y de ahí también llegó a los seleccionados colombianos de fútbol sala.

Publicidad

"Cuando 'Harry' llegó a nosotros, sobre los 15 años, me comentaba que en Santa Fe lo descartaban mucho, que no lo tenían en cuenta para los torneos nacionales. Además que el tema de vivir en el sur de la ciudad y tener que entrenar al otro extremo, en el norte de Bogotá, era algo complicado. El tema de los recursos de su familia también era algo para tener en cuenta. Pero él no dejó de insistir, dentro de su corazón sabía que estaba hecho para grandes cosas y vean ya en donde va", le dijo hace en su momento David Jiménez, del club Atlas, quien conoce bien todo lo que ha pasado con el talento bogotano.

A la par, Harrison Santos empezó a generar inquietud en Europa, donde el fútsal es profesional e incluso recibió llamados de clubes de países como Malta, Italia y Portugal, en donde quisieron contar con sus servicios. Sin embargo fue Barcelona, de España, al que le dio el sí el colombiano.

Desde el mes de agosto de 2022, Santos se sumó a la disciplina del famoso equipo catalán, comenzó con un tiempo prudencial de adaptación y ya con el paso del tiempo ganó minutos, se ha ganado un lugar y sigue mostrando esa calidad para pisar el balón que se ve en los parques y en la calles de los barrios del país en donde brotan los talentos.

Publicidad

Ahora, Harrison Santos, quien viene de recuperarse de una lesión, es llamado a ser una de las figuras y guías de la Selección Colombia en la Copa América de Paraguay.

Harrison Santos, jugador colombiano de futsal. @harrinsonsantosh

¿En dónde ver los partidos de la Selección Colombia de Fútsal en la Copa América 2024?

Los siguientes partidos de la Selección Colombia de fútbol sala se podrán ver en www.golcaracol.com.



Sábado 3 de febrero de 2024

Colombia vs. Ecuador

3:00 p.m.



Domingo 4 de febrero de 2024

Colombia vs. Venezuela

5:15 p.m.



Martes 6 de febrero de 2024

Colombia vs. Chile

3:00 p.m.