Jaime de la Pava: "Dirigir en Preolímpico es un poco complejo; si me vuelven a llamar, no voy"

La actuación de la Selección Colombia Sub-23 en el Torneo Preolímpico 2024 se ha convertido en tema de debate para diferentes fuentes, dentro de la que resalta Jaime de la Pava, quien ya sabe lo que es disputar un puesto hacia las justas deportivas, desde el banquillo de la ‘tricolor’.

Respaldando a Héctor Cárdenas, enfatizando en lo complejo de esta competencia continental, el ahora entrenador del Deportivo Cali habló en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, analizando a detalle lo que fue la presentación de los ‘cafeteros’ en territorio venezolano.

“La única manera de que los jugadores respalden al entrenador es en la esencia y en la oficina que es en la cancha, es ahí donde se entrena y donde se desarrollan todos los conceptos tácticos”, indicó inicialmente Jaime de la Pava, refiriéndose al apoyo que recibió Héctor Cárdenas por parte de los futbolistas en rueda de prensa, tras caer por 0-2 contra Bolivia.

Además, el estratega colombiano recordó su paso en el banquillo de la ‘tricolor’: “Yo dirigí la Selección en 2004, en esa época se clasificó Argentina con Marcelo Bielsa. Seguramente el fútbol ha cambiado dentro de la estructura. Hoy en día en las redes se conceptualiza sobre un tema específico y todo lo que tiene que ver con transferencias. Por ejemplo, en esa época no vi ningún empresario”.

Sumado a eso, Jaime de la Pava analizó lo que es dirigir el Torneo Preolímpico, certamen al que considera muy complejo por las circunstancias en las que se presenta, teniendo en cuenta que no es una competencia avalada por la FIFA.

“La preparación de la Preolímpica siempre es un poco compleja, empezando que no es una estructura de torneo FIFA y es complejo, yo diría que si tengo una nueva propuesta de Preolímpica no la aceptaría. Todos esos ingredientes y aspectos son importantes, como el que no desarmen al equipo en medio de la competencia. Pero hay otras variables para este tipo de torneos. Cuando yo llegué no sabía que íbamos a estar con las mismas selecciones rivales, mientras que n la FIFA cada uno tiene su concentración”, complementó el ahora entrenador del Deportivo Cali.

“Hoy en día las selecciones llevan su propio chef, hoy en día para un entrenador requiere de mucha habilidad estratégica y tener muy buen manejo frente a ese tipo de situaciones, casi que se vuelve un gerente general porque está alrededor de muchas cosas que tiene manejarlo”, concluyó Jaime de la Pava.

Cabe destacar que la Selección Colombia Sub-23 cerró el Torneo Preolímpico 2024 sin goles a favor ni un solo punto.