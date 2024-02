Yerry Mina: "Estoy feliz de estar en Cagliari; yo soy un triunfador y vengo a aportar"

Este viernes, Yerry Mina pronunció sus primeras palabras como jugador del Cagliari , luego de haber sido presentado como la nueva cara del cuadro italiano, en lo que resta de temporada.

Enfatizando en el gran ambiente, grupo y club, el defensor colombiano afirmó que está motivado por debutar con el Cagliari: “La verdad es que estoy muy feliz de estar acá, agradecerle a Dios, mi familia y las personas que me rodean. Esto para mí es un gran reto; la posibilidad de venir a ayudar al equipo. Estoy feliz por esto y daré la vida por este equipo”.

“La serie A es muy motivadora para mí, soy de las personas que les gusta estar en las grandes ligas y puedo decir que Italia ha sido una buena elección. He ido trabajando con mi grupo y hemos hecho una gran elección al estar acá. Ya sabemos algunas cosas de esta bella ciudad, estamos mirando para encajar en cada cosa de ella”, complementó el oriundo de Guachené, en rueda de prensa.

Por otra parte, el central ‘cafetero’ se puso la ‘vara’ alta y reveló los objetivos con el Cagliari: “Quiero venir a aportarle al grupo, he visto lo que hace y cómo juegan, es importante para mí; encajar en esta hermosa familia”.

Publicidad

*Otras declaraciones de Yerry Mina:

¿Cómo llega físicamente?

“En la parte física estaré pronto. Estoy muy bien, me siento feliz, la ciudad, el grupo, la gente, mi familia, esto es lo que te da esa confianza para seguir adelante, por ese lado me siento muy bien”.

🇨🇴 Yerry ha scelto la 2️⃣6️⃣ pic.twitter.com/fQfpmdLBTr — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) February 2, 2024

¿Cómo ha sido el acople al grupo?

Publicidad

“Solamente llevo dos días, pero es un gran grupo, me han acogido muy bien, me ha impresionado la familia y el club también. Desde el presidente, hasta el que limpia las flores. Espero poder aportar y recompensar ese esfuerzo que ellos están haciendo”.

Su llegada a Cagliari...

“Cada día es un aprendizaje. El club siempre ha manifestado ese interés hacia mí, cosa que les agradezco por confiar, no tengo duda de darlo todo, me caracterizo como un jugador que quiere ganar, hacer las cosas bien, pero sobre todo, yo soy un triunfador”.

Su nuevo entrenador...

Publicidad

“Este entrenador te permite ser libre en tu juego, con los jugadores que he compartido les pregunté por Claudio Ranieri y todos me han dicho que debo conocerlo, es tranquilo y que deja volar. Y bueno, si me deja volar y más si el club me quiere aquí, las cosas se van a dar bien”.

Su característica sonrisa...

“A mí la sonrisa es la que me caracteriza, cuando las cosas no van bien me levanto y mi esposa me regaña, porque me dice que independientemente de lo que pase tengo que sonreír, eso da un buen pensamiento”.