"Si Cristiano Ronaldo marca es porque es el mejor y cuando no, es por su edad; es injusto"

El director técnico de la selección portuguesa , el español Roberto Martínez, afirmó que el objetivo contra Dinamarca es mostrar su "mejor nivel" para alcanzar la "final four" y descartó poner la responsabilidad en Cristiano Ronaldo para lograr el pase a las semifinales de la Liga de las Naciones.

"No se trata de hablar de Cristiano Ronaldo en todos los partidos. Si Cristiano Ronaldo marca es porque es el jugador más importante del equipo, cuando no marca es por su edad; eso no es un análisis justo. Estamos trabajando ahora para usar el partido de Dinamarca para nuestro desempeño", afirmó en una rueda de prensa convocada en la Ciudad del Fútbol en Oeiras, área metropolitana de Lisboa, antes del entrenamiento.

Martínez, quien reconoció que el partido del jueves en Copenhague en el que Portugal cayó ante Dinamarca (1-0) fue "una mala exhibición", aseguró que la presión que siente no viene "de fuera", sino de sí mismo, y que tiene el apoyo de la dirección.

Bajo su criterio, necesitan "mejorar mucho, pero no es cambiar, es ajustar" lo que hicieron en noviembre, sin perder su identidad.

Publicidad

Asimismo, aprovechará de pleno que el partido tenga lugar en el estadio lisboeta José Alvalade, donde contarán con el apoyo de la afición.

Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección de Portugal, junto a Diogo Costa, en el partido contra Dinamarca, por la Liga de Naciones AFP

"Ahora es el momento de usar a nuestros adeptos para vencer al adversario, el adversario es Dinamarca", aseguró Martínez, cuyo objetivo, recalcó, es "alcanzar la final four".

Publicidad

Confirmó la presencia de Bernardo Silva, del Manchester City, en su alineación, ya que está cerca de alcanzar las 100 internacionalizaciones y aportará su experiencia, que es "esencial".

"Es un jugador ejemplar de lo que es el futbolista portugués y mañana nos va a ayudar mucho", añadió.