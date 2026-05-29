🔴Sorteo Copa Libertadores y Sudamericana, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto de los cruces

- Gremio (BRA) - Bolívar (BOL)
- RD Bragantino (BRA) - Sporting Cristal (PER)
- Vasco da Gama (BRA) - Independiente Medellín (COL)
- O'Higgins (CHI) - Boca Juniors (ARG)
- Tigre (ARG) - Nacional (URU)
- Caracas FC (VEN) - Independiente Santa Fe (COL)
- Cienciano (PER) - Lanús (ARG)
- Santos (BRA) - Universidad Central (VEN)
- 09:37 a. m.☑️ Acá los 'play-offs' de la Copa Sudamericana☑️
- 09:35 a. m.🚨¡Así quedaron divididos los bombos para el sorteo!🚨
Bombo 1 (Primeros de grupo)
- Flamengo (Brasil)
- Universidad Católica (Chile)
- Coquimbo Unido (Chile)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- Corinthians (Brasil)
- Cerro Porteño (Paraguay)
- Liga de Quito (Ecuador)
- Independiente del Valle (Ecuador)
Bombo 2 (Segundos de grupo)
Estudiantes de La Plata (Argentina)
Palmeiras (Brasil)
Deportes Tolima (Colombia)
Fluminense (Brasil)
Platense (Argentina)
Cruzeiro (Brasil)
Mirassol (Brasil)
Rosario Central (Argentina)
- 08:57 a. m.☑️ El formato para el sorteo de los octavos de final en Copa Libertadores☑️
- Los 16 equipos clasificados se dividen en dos bombos diferenciados: los primeros de cada grupo (Bombo 1) y el de los escoltas (Bombo 2).
- Se extraerá secuencialmente una bolilla de cada bombo para conformar las llaves de los octavos de final.
- Acá no hay restricción geográfica ni antecedente, ya que los equipos del mismo país pueden enfrentarse entre sí, así como también se pueden repetir duelos entre clubes que hayan compartido en la fase de grupos.
- Los equipos del Bombo 1 contarán con la ventaja deportiva de definir sus respectivas series en condición de local.
- 08:53 a. m.☑️ Deportes Tolima, atento a su cruce en la Libertadores☑️
El conjunto 'pijao' fue el único equipo colombiano que logró clasificar a los octavos de final. Los dirigidos por Lucas González quedaron ubicados en el bombo 2 para el sorteo.
- 08:51 a. m.🤔⏱️ ¿A qué hora es el sorteo?🤔⏱️
HOY viernes 29 de mayo en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se llevará a cabo el sorteo que tiene un horario para Colombia de las 10 de la mañana.
- 08:49 a. m.👋🏻¡Bienvenidos! 👋🏻
👋🏻 Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y de los repechajes en la Copa Sudamericana.
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