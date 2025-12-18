Síguenos en:
🔴 Sorteo de la Copa Libertadores 2026, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto, ONLINE
EN VIVO

🔴 Sorteo de la Copa Libertadores 2026, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto, ONLINE

En Luque, Paraguay, donde está la sede de Conmebol, se realiza el sorteo de las primeras fases de la Copa Libertadores, donde dos clubes colombianos conocen su suerte.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 18 de dic, 2025
Trofeo que se le entrega al club campeón de la Copa Libertadores
AFP
  • 06:30 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026
    💯 Últimos campeones de este certamen
    • 2025: Flamengo.
    • 2024: Botafogo.
    • 2023: Fluminense.
    • 2022: Flamengo.
    • 2021: Palmeiras.
    • 2020: Palmeiras.
    • 2019: Flamengo.
    • 2018: River Plate.
    • 2017: Gremio.
    • 2016: Atlético Nacional.

  • 06:29 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026
    🏆 ¿Quién es el último campeón del torneo?
    Flamengo se hizo con el título de la Copa Libertadores 2025, tras derrotar a Palmeiras
    AFP

  • 06:27 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026
    🔎 ¿Dónde se llevará a cabo este evento?

    La sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, abre sus puertas para que se realice el sorteo de estas fases.

  • 06:26 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026
    📲 ¿Cómo seguirlo por internet?

    La plataforma de Disney+ transmitirá este evento, desde las 10:00 de la mañana (Hora de Colombia).

  • 06:26 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026
    🖥️ ¿Dónde ver, EN VIVO?

    El sorteo de la Copa Libertadores 2026 tendrá transmisión por el canal de televisión de ESPN.

  • 06:24 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026
    ⚽ ¿Cómo será la mecánica?

    Se sorteará la fase 1, compuesta de tres enfrentamientos. Quienes ganen completarán la fase 2, donde habrá ocho partidos.

  • 06:22 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026
    🚨 ¿Cuáles son los equipos colombianos que disputarán el torneo?

    Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima e Independiente Medellín representarán a Colombia.

  • 06:21 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026
    🚨 ¿Qué clubes aguardan en la Fase 2?

  • 06:20 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026
    🚨 ¿Cuáles son los equipos que conocerán su suerte en la Fase 1?

  • 06:18 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026
    ⌚ ¿A qué hora es?

    Según la programación de la Conmebol, el sorteo es a las 10:00 de la mañana (Hora de Colombia).

  • 06:18 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026
    👋 ¡Bienvenidos al sorteo!

    Se define cómo quedarán las primeras fases de este torneo y usted podrá seguirlo en Gol Caracol, EN VIVO, a partir de este momento.

