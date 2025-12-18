🔴 Sorteo de la Copa Libertadores 2026, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto, ONLINE

- 2025: Flamengo.
- 2024: Botafogo.
- 2023: Fluminense.
- 2022: Flamengo.
- 2021: Palmeiras.
- 2020: Palmeiras.
- 2019: Flamengo.
- 2018: River Plate.
- 2017: Gremio.
- 2016: Atlético Nacional.
- 06:30 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026💯 Últimos campeones de este certamen
- 06:29 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026🏆 ¿Quién es el último campeón del torneo?
- 06:27 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026🔎 ¿Dónde se llevará a cabo este evento?
La sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, abre sus puertas para que se realice el sorteo de estas fases.
- 06:26 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026📲 ¿Cómo seguirlo por internet?
La plataforma de Disney+ transmitirá este evento, desde las 10:00 de la mañana (Hora de Colombia).
- 06:26 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026🖥️ ¿Dónde ver, EN VIVO?
El sorteo de la Copa Libertadores 2026 tendrá transmisión por el canal de televisión de ESPN.
- 06:24 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026⚽ ¿Cómo será la mecánica?
Se sorteará la fase 1, compuesta de tres enfrentamientos. Quienes ganen completarán la fase 2, donde habrá ocho partidos.
- 06:22 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026🚨 ¿Cuáles son los equipos colombianos que disputarán el torneo?
Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima e Independiente Medellín representarán a Colombia.
- 06:21 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026🚨 ¿Qué clubes aguardan en la Fase 2?
🔝⭐️ ¡Los equipos que esperan en la Fase 2! Todo listo para el sorteo de la Fase Preliminar de la CONMEBOL #Libertadores. #GloriaEterna pic.twitter.com/3WLV0am213— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 17, 2025
- 06:20 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026🚨 ¿Cuáles son los equipos que conocerán su suerte en la Fase 1?
🏆🙌 ¡Los bolilleros de la Fase 1! Todo listo para el sorteo de la CONMEBOL #Libertadores de mañana. #GloriaEterna pic.twitter.com/Fo7O3P5z3b— CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 17, 2025
- 06:18 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026⌚ ¿A qué hora es?
Según la programación de la Conmebol, el sorteo es a las 10:00 de la mañana (Hora de Colombia).
- 06:18 a. m. - SORTEO DE LA COPA LIBERTADORES 2026👋 ¡Bienvenidos al sorteo!
Se define cómo quedarán las primeras fases de este torneo y usted podrá seguirlo en Gol Caracol, EN VIVO, a partir de este momento.
