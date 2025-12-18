Síguenos en:
🔴 Sorteo de la Copa Sudamericana 2026, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto, ONLINE

En la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, se lleva a cabo el sorteo de la fase previa de la Copa Sudamericana, con la presencia de cuatro clubes colombianos.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 18 de dic, 2025
Trofeo que se le entrega al campeón de la Copa Sudamericana
  • 06:06 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026
    💯 Últimos campeones de este certamen
    • 2025: Lanús.
    • 2024: Racing Club.
    • 2023: Liga de Quito.
    • 2022: Independiente del Valle.
    • 2021: Athletico Paranaense.
    • 2020: Defensa y Justicia.
    • 2019: Independiente del Valle.
    • 2018: Athletico Paranaense.
    • 2017: Independiente.
    • 2016: Chapecoense.

  • 06:02 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026
    🏆 ¿Quién es el último campeón del torneo?
    Lanús celebra su título de la Copa Sudamericana 2025, tras vencer a Atlético Mineiro
    Lanús celebra su título de la Copa Sudamericana 2025, tras vencer a Atlético Mineiro
    AFP

  • 06:00 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026
    🧐 ¿Cuáles son las condiciones para el sorteo?
    • Los cruces serán entre equipos del mismo país.
    • La localía corresponderá al primer equipo sorteado.
    • Los partidos serán a eliminación directa.
    • No habrá partido de vuelta.
  • 05:59 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026
    🔎 ¿Dónde se llevará a cabo este evento?

    En la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, se realizará el sorteo de la primera fase.

  • 05:58 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026
    📲 ¿Cómo seguir el sorteo por internet?

    La plataforma de Disney+ transmitirá este evento, desde las 10:00 de la mañana (Hora de Colombia).

  • 05:58 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026
    🖥️ ¿Dónde ver el sorteo, EN VIVO?

    El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 tendrá transmisión por el canal de televisión de ESPN.

  • 05:54 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026
    ⚽ ¿Cómo será la mecánica?

    El sorteo emparejará a los clubes de cada país en cruces directos. Cada enfrentamiento se disputará a partido único.

  • 05:53 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026
    🚨 ¿Por qué esos cuatro equipos colombianos disputarán el torneo?

    América de Cali, Millonarios, Bucaramanga y Atlético Nacional se hicieron con sus cupos, gracias a su buena ubicación en la tabla de reclasificación del 2025.

  • 05:51 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026
    🚨 ¿Cuáles son los equipos que conocerán su suerte?
    • Bolivia: Cuatro equipos (a confirmar).
    • Chile: Audax Italiano, Universidad de Chile, Palestino y Cobresal.
    • Colombia: Atlético Nacional, América de Cali, Bucaramanga y Millonarios.
    • Ecuador: Cuatro equipos (a definir).
    • Paraguay: Sportivo Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta.
    • Perú: Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano.
    • Uruguay: Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque.
    • Venezuela: Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas FC y Metropolitanos.
  • 05:50 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026
    ⌚ ¿A qué hora es?

    De acuerdo con la programación de la Conmebol, el sorteo es a las 10:00 de la mañana (Hora de Colombia).

  • 05:50 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026
    👋 ¡Bienvenidos al sorteo!

    Se define la conformación de la fase previa de este certamen y usted podrá seguirlo en Gol Caracol, EN VIVO, a partir de este momento.

