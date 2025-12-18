🔴 Sorteo de la Copa Sudamericana 2026, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto, ONLINE

- 2025: Lanús.
- 2024: Racing Club.
- 2023: Liga de Quito.
- 2022: Independiente del Valle.
- 2021: Athletico Paranaense.
- 2020: Defensa y Justicia.
- 2019: Independiente del Valle.
- 2018: Athletico Paranaense.
- 2017: Independiente.
- 2016: Chapecoense.
- 06:06 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026💯 Últimos campeones de este certamen
- 06:02 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026🏆 ¿Quién es el último campeón del torneo?
- 06:00 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026🧐 ¿Cuáles son las condiciones para el sorteo?
- Los cruces serán entre equipos del mismo país.
- La localía corresponderá al primer equipo sorteado.
- Los partidos serán a eliminación directa.
- No habrá partido de vuelta.
- 05:59 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026🔎 ¿Dónde se llevará a cabo este evento?
En la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, se realizará el sorteo de la primera fase.
- 05:58 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026📲 ¿Cómo seguir el sorteo por internet?
La plataforma de Disney+ transmitirá este evento, desde las 10:00 de la mañana (Hora de Colombia).
- 05:58 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026🖥️ ¿Dónde ver el sorteo, EN VIVO?
El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 tendrá transmisión por el canal de televisión de ESPN.
- 05:54 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026⚽ ¿Cómo será la mecánica?
El sorteo emparejará a los clubes de cada país en cruces directos. Cada enfrentamiento se disputará a partido único.
- 05:53 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026🚨 ¿Por qué esos cuatro equipos colombianos disputarán el torneo?
América de Cali, Millonarios, Bucaramanga y Atlético Nacional se hicieron con sus cupos, gracias a su buena ubicación en la tabla de reclasificación del 2025.
- 05:51 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026🚨 ¿Cuáles son los equipos que conocerán su suerte?
- Bolivia: Cuatro equipos (a confirmar).
- Chile: Audax Italiano, Universidad de Chile, Palestino y Cobresal.
- Colombia: Atlético Nacional, América de Cali, Bucaramanga y Millonarios.
- Ecuador: Cuatro equipos (a definir).
- Paraguay: Sportivo Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta.
- Perú: Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano.
- Uruguay: Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque.
- Venezuela: Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas FC y Metropolitanos.
- 05:50 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026⌚ ¿A qué hora es?
De acuerdo con la programación de la Conmebol, el sorteo es a las 10:00 de la mañana (Hora de Colombia).
- 05:50 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026👋 ¡Bienvenidos al sorteo!
Se define la conformación de la fase previa de este certamen y usted podrá seguirlo en Gol Caracol, EN VIVO, a partir de este momento.
