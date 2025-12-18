🔴 Sorteo de la Copa Sudamericana 2026, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto, ONLINE

06:06 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026 💯 Últimos campeones de este certamen 2025: Lanús.

Lanús. 2024: Racing Club.

Racing Club. 2023: Liga de Quito.

Liga de Quito. 2022: Independiente del Valle.

Independiente del Valle. 2021: Athletico Paranaense.

Athletico Paranaense. 2020: Defensa y Justicia.

Defensa y Justicia. 2019: Independiente del Valle.

Independiente del Valle. 2018: Athletico Paranaense.

Athletico Paranaense. 2017: Independiente.

Independiente. 2016: Chapecoense.

06:02 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026 🏆 ¿Quién es el último campeón del torneo? Lanús celebra su título de la Copa Sudamericana 2025, tras vencer a Atlético Mineiro AFP

06:00 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026 🧐 ¿Cuáles son las condiciones para el sorteo? Los cruces serán entre equipos del mismo país.

La localía corresponderá al primer equipo sorteado.

Los partidos serán a eliminación directa.

No habrá partido de vuelta.

05:59 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026 🔎 ¿Dónde se llevará a cabo este evento? En la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay, se realizará el sorteo de la primera fase.

05:58 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026 📲 ¿Cómo seguir el sorteo por internet? La plataforma de Disney+ transmitirá este evento, desde las 10:00 de la mañana (Hora de Colombia).

05:58 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026 🖥️ ¿Dónde ver el sorteo, EN VIVO? El sorteo de la Copa Sudamericana 2026 tendrá transmisión por el canal de televisión de ESPN.

05:54 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026 ⚽ ¿Cómo será la mecánica? El sorteo emparejará a los clubes de cada país en cruces directos. Cada enfrentamiento se disputará a partido único.

05:53 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026 🚨 ¿Por qué esos cuatro equipos colombianos disputarán el torneo? América de Cali, Millonarios, Bucaramanga y Atlético Nacional se hicieron con sus cupos, gracias a su buena ubicación en la tabla de reclasificación del 2025.

05:51 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026 🚨 ¿Cuáles son los equipos que conocerán su suerte? Bolivia: Cuatro equipos (a confirmar).

Cuatro equipos (a confirmar). Chile: Audax Italiano, Universidad de Chile, Palestino y Cobresal.

Audax Italiano, Universidad de Chile, Palestino y Cobresal. Colombia: Atlético Nacional, América de Cali, Bucaramanga y Millonarios.

Atlético Nacional, América de Cali, Bucaramanga y Millonarios. Ecuador: Cuatro equipos (a definir).

Cuatro equipos (a definir). Paraguay: Sportivo Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta.

Sportivo Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta. Perú: Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano.

Alianza Atlético, Melgar, Deportivo Garcilaso y Cienciano. Uruguay: Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque.

Defensor Sporting, Boston River, Racing y Montevideo City Torque. Venezuela: Academia Puerto Cabello, Monagas, Caracas FC y Metropolitanos.

05:50 a. m. - SORTEO DE LA COPA SUDAMERICANA 2026 ⌚ ¿A qué hora es? De acuerdo con la programación de la Conmebol, el sorteo es a las 10:00 de la mañana (Hora de Colombia).