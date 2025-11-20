🔴 Sorteo del repechaje al Mundial 2026, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto, ONLINE

06:13 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026 🔴 VEA EL SORTEO, EN VIVO ONLINE

06:40 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026 🔴 ¿Dónde será la cita orbital? Por primer vez en la historia, tres países son sede de la Copa del Mundo: Estados Unidos, México y Canadá.

06:39 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026 🔴 Conteo regresivo para que inicie el evento Restan poco menos de 20 miuntos para que se de comienzo al sorteo que calienta el Mundial 2026.

06:18 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026 🔎 ¿Dónde se llevará a cabo este evento? En la sede de la FIFA, en Zúrich, Suiza, se realizará el sorteo de los repechajes.

06:17 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026 🏆 Estas son las 42 selecciones que ya están clasificadas Estados Unidos (Anfitriona)

México (Anfitriona)

Canadá (Anfitriona)

Inglaterra (UEFA)

Francia (UEFA)

Croacia (UEFA)

Portugal (UEFA)

Noruega (UEFA)

Alemania (UEFA)

Países Bajos (UEFA)

España (UEFA)

Bélgica (UEFA)

Suiza (UEFA)

Austria (UEFA)

Escocia (UEFA)

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uruguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Australia (Asia)

Irán (Asia)

Japón (Asia)

Corea del Sur (Asia)

Arabia Saudí (Asia)

Qatar (Asia)

Jordania (Asia)

Uzbekistán (Asia)

Argelia (África)

Túnez (África)

Egipto (África)

Ghana (África)

Marruecos (África)

Cabo Verde (África)

Costa de Marfil (África)

Senegal (África)

Sudáfrica (África)

Nueva Zelanda (Oceanía)

Curazao (CONCACAF)

Panamá (CONCACAF)

Haití (CONCACAF)

06:13 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026 📲 ¿Cómo seguir el sorteo por internet? El canal oficial de YouTube de la FIFA transmite este evento, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/@fifa/streams

06:12 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026 🖥️ ¿Dónde ver el sorteo, EN VIVO? El sorteo del repechaje al Mundial 2026 no tendrá transmisión por televisión abierta, pero se podrá ver a través de FIFA+ o en el canal de YouTube de la FIFA.

06:10 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026 ⚽ ¿Cómo se repartirán los cupos? De las 16 selecciones europeas que disputen los playoffs de la UEFA, solo cuatro lograrán un cupo a la cita orbital, mientras que del repechaje intercontinental habrá dos boletos para los seis equipos que lo disputarán.

06:09 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026 🚨 ¿Cuáles son las selecciones intercontinentales? Iraq.

República Democrática del Congo.

Jamaica.

Surinam.

Bolivia.

Nueva Caledonia.

06:08 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026 🚨 ¿Cuáles son las selecciones de Europa? Eslovaquia.

Kosovo.

Dinamarca.

Ucrania.

Turquía.

Irlanda.

Polonia.

Bosnia y Herzegovina.

Italia.

Gales.

Albania.

República Checa.

Rumania.

Suecia.

Irlanda del Norte.

Macedonia del Norte.

06:06 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026 ⌚ ¿A qué hora es? De acuerdo con la programación de la FIFA, el sorteo es a las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia).