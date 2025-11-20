Síguenos en::
Gol Caracol  / 🔴 Sorteo del repechaje al Mundial 2026, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto, ONLINE
EN VIVO

🔴 Sorteo del repechaje al Mundial 2026, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto, ONLINE

Un total de 22 selecciones mantienen vivo el sueño de decir presente en el Mundial 2026, de las cuales 16 son de Europa y las otras seis son intercontinentales.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 20 de nov, 2025
Este es el trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá
Este es el trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá
Getty Images
  • 06:13 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026
    🔴 VEA EL SORTEO, EN VIVO ONLINE

  • 06:40 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026
    🔴 ¿Dónde será la cita orbital?

    Por primer vez en la historia, tres países son sede de la Copa del Mundo: Estados Unidos, México y Canadá.

  • 06:39 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026
    🔴 Conteo regresivo para que inicie el evento

    Restan poco menos de 20 miuntos para que se de comienzo al sorteo que calienta el Mundial 2026.

  • 06:18 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026
    🔎 ¿Dónde se llevará a cabo este evento?

    En la sede de la FIFA, en Zúrich, Suiza, se realizará el sorteo de los repechajes.

  • 06:17 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026
    🏆 Estas son las 42 selecciones que ya están clasificadas
    • Estados Unidos (Anfitriona)
    • México (Anfitriona)
    • Canadá (Anfitriona)
    • Inglaterra (UEFA)
    • Francia (UEFA)
    • Croacia (UEFA)
    • Portugal (UEFA)
    • Noruega (UEFA)
    • Alemania (UEFA)
    • Países Bajos (UEFA)
    • España (UEFA)
    • Bélgica (UEFA)
    • Suiza (UEFA)
    • Austria (UEFA)
    • Escocia (UEFA)
    • Argentina (CONMEBOL)
    • Brasil (CONMEBOL)
    • Ecuador (CONMEBOL)
    • Uruguay (CONMEBOL)
    • Colombia (CONMEBOL)
    • Paraguay (CONMEBOL)
    • Australia (Asia)
    • Irán (Asia)
    • Japón (Asia)
    • Corea del Sur (Asia)
    • Arabia Saudí (Asia)
    • Qatar (Asia)
    • Jordania (Asia)
    • Uzbekistán (Asia)
    • Argelia (África)
    • Túnez (África)
    • Egipto (África)
    • Ghana (África)
    • Marruecos (África)
    • Cabo Verde (África)
    • Costa de Marfil (África)
    • Senegal (África)
    • Sudáfrica (África)
    • Nueva Zelanda (Oceanía)
    • Curazao (CONCACAF)
    • Panamá (CONCACAF)
    • Haití (CONCACAF)
  • 06:13 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026
    📲 ¿Cómo seguir el sorteo por internet?

    El canal oficial de YouTube de la FIFA transmite este evento, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/@fifa/streams

  • 06:12 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026
    🖥️ ¿Dónde ver el sorteo, EN VIVO?

    El sorteo del repechaje al Mundial 2026 no tendrá transmisión por televisión abierta, pero se podrá ver a través de FIFA+ o en el canal de YouTube de la FIFA.

  • 06:10 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026
    ⚽ ¿Cómo se repartirán los cupos?

    De las 16 selecciones europeas que disputen los playoffs de la UEFA, solo cuatro lograrán un cupo a la cita orbital, mientras que del repechaje intercontinental habrá dos boletos para los seis equipos que lo disputarán.

  • 06:09 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026
    🚨 ¿Cuáles son las selecciones intercontinentales?
    • Iraq.
    • República Democrática del Congo.
    • Jamaica.
    • Surinam.
    • Bolivia.
    • Nueva Caledonia.
  • 06:08 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026
    🚨 ¿Cuáles son las selecciones de Europa?
    • Eslovaquia.
    • Kosovo.
    • Dinamarca.
    • Ucrania.
    • Turquía.
    • Irlanda.
    • Polonia.
    • Bosnia y Herzegovina.
    • Italia.
    • Gales.
    • Albania.
    • República Checa.
    • Rumania.
    • Suecia.
    • Irlanda del Norte.
    • Macedonia del Norte.
  • 06:06 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026
    ⌚ ¿A qué hora es?

    De acuerdo con la programación de la FIFA, el sorteo es a las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia).

  • 06:05 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026
    👋 ¡Bienvenidos al sorteo!

    Se define la conformación del cuadro de repechajes europeo e intercontinental y usted podrá seguirlo en Gol Caracol, EN VIVO, a partir de este momento.

