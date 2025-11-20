🔴 Sorteo del repechaje al Mundial 2026, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto, ONLINE

- 06:13 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026🔴 VEA EL SORTEO, EN VIVO ONLINE
- 06:40 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026🔴 ¿Dónde será la cita orbital?
Por primer vez en la historia, tres países son sede de la Copa del Mundo: Estados Unidos, México y Canadá.
- 06:39 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026🔴 Conteo regresivo para que inicie el evento
Restan poco menos de 20 miuntos para que se de comienzo al sorteo que calienta el Mundial 2026.
- 06:18 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026🔎 ¿Dónde se llevará a cabo este evento?
En la sede de la FIFA, en Zúrich, Suiza, se realizará el sorteo de los repechajes.
- 06:17 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026🏆 Estas son las 42 selecciones que ya están clasificadas
- Estados Unidos (Anfitriona)
- México (Anfitriona)
- Canadá (Anfitriona)
- Inglaterra (UEFA)
- Francia (UEFA)
- Croacia (UEFA)
- Portugal (UEFA)
- Noruega (UEFA)
- Alemania (UEFA)
- Países Bajos (UEFA)
- España (UEFA)
- Bélgica (UEFA)
- Suiza (UEFA)
- Austria (UEFA)
- Escocia (UEFA)
- Argentina (CONMEBOL)
- Brasil (CONMEBOL)
- Ecuador (CONMEBOL)
- Uruguay (CONMEBOL)
- Colombia (CONMEBOL)
- Paraguay (CONMEBOL)
- Australia (Asia)
- Irán (Asia)
- Japón (Asia)
- Corea del Sur (Asia)
- Arabia Saudí (Asia)
- Qatar (Asia)
- Jordania (Asia)
- Uzbekistán (Asia)
- Argelia (África)
- Túnez (África)
- Egipto (África)
- Ghana (África)
- Marruecos (África)
- Cabo Verde (África)
- Costa de Marfil (África)
- Senegal (África)
- Sudáfrica (África)
- Nueva Zelanda (Oceanía)
- Curazao (CONCACAF)
- Panamá (CONCACAF)
- Haití (CONCACAF)
- 06:13 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026📲 ¿Cómo seguir el sorteo por internet?
El canal oficial de YouTube de la FIFA transmite este evento, en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/@fifa/streams
- 06:12 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026🖥️ ¿Dónde ver el sorteo, EN VIVO?
El sorteo del repechaje al Mundial 2026 no tendrá transmisión por televisión abierta, pero se podrá ver a través de FIFA+ o en el canal de YouTube de la FIFA.
- 06:10 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026⚽ ¿Cómo se repartirán los cupos?
De las 16 selecciones europeas que disputen los playoffs de la UEFA, solo cuatro lograrán un cupo a la cita orbital, mientras que del repechaje intercontinental habrá dos boletos para los seis equipos que lo disputarán.
- 06:09 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026🚨 ¿Cuáles son las selecciones intercontinentales?
- Iraq.
- República Democrática del Congo.
- Jamaica.
- Surinam.
- Bolivia.
- Nueva Caledonia.
- 06:08 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026🚨 ¿Cuáles son las selecciones de Europa?
- Eslovaquia.
- Kosovo.
- Dinamarca.
- Ucrania.
- Turquía.
- Irlanda.
- Polonia.
- Bosnia y Herzegovina.
- Italia.
- Gales.
- Albania.
- República Checa.
- Rumania.
- Suecia.
- Irlanda del Norte.
- Macedonia del Norte.
- 06:06 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026⌚ ¿A qué hora es?
De acuerdo con la programación de la FIFA, el sorteo es a las 7:00 de la mañana (Hora de Colombia).
- 06:05 a. m. - SORTEO DEL REPECHAJE AL MUNDIAL 2026👋 ¡Bienvenidos al sorteo!
Se define la conformación del cuadro de repechajes europeo e intercontinental y usted podrá seguirlo en Gol Caracol, EN VIVO, a partir de este momento.
Publicidad