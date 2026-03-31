Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
EN VIVO

🔴 Camila Osorio vs. Caroline Dolehide, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa Colsanitas

Empezó el camino de la tenista colombiana, Camila Osorio, en este torneo en Bogotá, donde defiende la corona y sueña con firmar un histórico registro.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 31 de mar, 2026
Comparta en:
Camila Osorio, tenista colombiana, es la favorita a ganar el WTA 250 Copa Colsanitas Colsubsidio 2026
Getty Images
REFRESCAR
  • 12:35 p. m. - PRIMERA RONDA DE LA COPA COLSANITAS
    🔴 CAMILA OSORIO 3-2 CAROLINE DOLEHIDE

    Con sufrimiento y después de haber salvado algunas bolas de quiebre, la estadounidense descontó.

  • 12:26 p. m. - PRIMERA RONDA DE LA COPA COLSANITAS
    🔴 CAMILA OSORIO 3-1 CAROLINE DOLEHIDE

    La tenista colombiana sigue firme con su servicio y aprovechó el quiebre que consiguió.

  • 12:18 p. m. - PRIMERA RONDA DE LA COPA COLSANITAS
    🔴 CAMILA OSORIO 2-1 CAROLINE DOLEHIDE

    Llegó el primer quiebre y es a favor de la colombiana, quien aprovechó los graves errores al servicio de su rival.

  • 12:14 p. m. - PRIMERA RONDA DE LA COPA COLSANITAS
    🔴 CAMILA OSORIO 1-1 CAROLINE DOLEHIDE

    A pesar de haber cometido dos doble faltas seguidas, la cucuteña sacó adelante su game.

  • 12:13 p. m. - PRIMERA RONDA DE LA COPA COLSANITAS
    🔴 CAMILA OSORIO 0-1 CAROLINE DOLEHIDE

    Excelente inicio para la norteamericana, que no tuvo problema en ponerse adelante y hacer respetar su saque.

  • 12:11 p. m. - PREVIA DE CAMILA OSORIO VS. CAROLINE DOLEHIDE
    🔴 ¡La estadounidense al saque!

    Servicio para Caroline Dolehide, quien espera arrancar con ventaja.

  • 12:10 p. m. - PREVIA DE CAMILA OSORIO VS. CAROLINE DOLEHIDE
    🔴 Las jugadoras ya están en cancha

    Empezó el calentamiento y falta poco para que se vea acción.

  • 12:09 p. m. - PREVIA DE CAMILA OSORIO VS. CAROLINE DOLEHIDE
    🔎 ¿Dónde juegan la Copa Colsanitas?

    El Country Club de Bogotá abre sus puertas para recibir este certamen.

  • 12:06 p. m. - PREVIA DE CAMILA OSORIO VS. CAROLINE DOLEHIDE
    ⌚ ¿A qué hora es el encuentro?

    De acuerdo con la programación del torneo, el inicio será a las 12:10 p.m. (hora de Colombia).

  • 12:04 p. m. - PREVIA DE CAMILA OSORIO VS. CAROLINE DOLEHIDE
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se pierda nada de este encuentro porque, desde este momento y hasta el final, le llevaremos lo mejor de la Copa Colsanitas, minuto a minuto.

