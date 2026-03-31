🔴 Camila Osorio vs. Caroline Dolehide, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la Copa Colsanitas

Con sufrimiento y después de haber salvado algunas bolas de quiebre, la estadounidense descontó.
- 12:35 p. m. - PRIMERA RONDA DE LA COPA COLSANITAS🔴 CAMILA OSORIO 3-2 CAROLINE DOLEHIDE
- 12:26 p. m. - PRIMERA RONDA DE LA COPA COLSANITAS🔴 CAMILA OSORIO 3-1 CAROLINE DOLEHIDE
La tenista colombiana sigue firme con su servicio y aprovechó el quiebre que consiguió.
- 12:18 p. m. - PRIMERA RONDA DE LA COPA COLSANITAS🔴 CAMILA OSORIO 2-1 CAROLINE DOLEHIDE
Llegó el primer quiebre y es a favor de la colombiana, quien aprovechó los graves errores al servicio de su rival.
- 12:14 p. m. - PRIMERA RONDA DE LA COPA COLSANITAS🔴 CAMILA OSORIO 1-1 CAROLINE DOLEHIDE
A pesar de haber cometido dos doble faltas seguidas, la cucuteña sacó adelante su game.
- 12:13 p. m. - PRIMERA RONDA DE LA COPA COLSANITAS🔴 CAMILA OSORIO 0-1 CAROLINE DOLEHIDE
Excelente inicio para la norteamericana, que no tuvo problema en ponerse adelante y hacer respetar su saque.
- 12:11 p. m. - PREVIA DE CAMILA OSORIO VS. CAROLINE DOLEHIDE🔴 ¡La estadounidense al saque!
Servicio para Caroline Dolehide, quien espera arrancar con ventaja.
- 12:10 p. m. - PREVIA DE CAMILA OSORIO VS. CAROLINE DOLEHIDE🔴 Las jugadoras ya están en cancha
Empezó el calentamiento y falta poco para que se vea acción.
- 12:09 p. m. - PREVIA DE CAMILA OSORIO VS. CAROLINE DOLEHIDE🔎 ¿Dónde juegan la Copa Colsanitas?
El Country Club de Bogotá abre sus puertas para recibir este certamen.
- 12:06 p. m. - PREVIA DE CAMILA OSORIO VS. CAROLINE DOLEHIDE⌚ ¿A qué hora es el encuentro?
De acuerdo con la programación del torneo, el inicio será a las 12:10 p.m. (hora de Colombia).
- 12:04 p. m. - PREVIA DE CAMILA OSORIO VS. CAROLINE DOLEHIDE👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se pierda nada de este encuentro porque, desde este momento y hasta el final, le llevaremos lo mejor de la Copa Colsanitas, minuto a minuto.
