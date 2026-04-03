Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Reviva la victoria de Emiliana Arango sobre Varvara Lepchenko en la Copa Colsanitas 2026
EN VIVO

Reviva la victoria de Emiliana Arango sobre Varvara Lepchenko en la Copa Colsanitas 2026

Luego de la eliminación de Camila Osorio, la única tenista colombiana que sigue con vida en este WTA 250 es Emiliana Arango, que ya está en las semifinales.

Por: Caracol SportsExperto en transmisiones y contenido sobre deportes 
Actualizado 3 de abr, 2026
Comparta en:
Emiliana Arango, tenista colombiana, está en cuartos de final de la Copa Colsanitas 2026
Cortesía
REFRESCAR
  • 04:58 p. m. - FINAL DEL PARTIDO
    👋 ¡Gracias por habernos acompañado!

    Terminamos este minuto a minuto, pero recuerde que la mejor y más completa información del deporte, la encuentra en nuestro portal.

  • 04:57 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 6-3 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)

    ¡A SEMIFINALES! Enorme victoria de la colombiana, que ganó en sets seguidos.

  • 04:53 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 5-3 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)

    Con un ace, la tenista colombiana cerró su game y está cerca de la semifinal.

  • 04:52 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 4-3 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)

    Sin problema y mostrando seguridad, mantuvo su servicio y, ahora, buscará el quiebre para equiparar todo.

  • 04:51 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 4-2 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)

    Con algo de sufrimiento, la colombiana sacó adelante su game.

  • 04:39 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 3-2 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)

    En 22 minutos de parcial, la jugadora norteamericana no se da por vencida y quiere remontar.

  • 04:36 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 3-1 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)

    Defendiendo su saque y aprovechando la ventaja que tiene, la 'cafetera' sigue arriba.

  • 04:31 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 2-1 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)

    Llegó el primer quiebre para la colombiana, que pica en punta y acaricia la clasificación a semifinales.

  • 04:26 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 1-1 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)

    Tranquila, firme en su juego y suelta, la colombiana igualó todo.

  • 04:22 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 0-1 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)

    La jugadora norteamericana está más suelta, aprendió la lección del primer set y mantuvo su saque.

  • 04:16 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 6-4 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)

    ¡LA COLOMBIANA SE VA ADELANTE! Con algo de sufrimiento, Emiliana ganó el primer parcial.

  • 04:12 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 5-4 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)

    Se viene una nueva oportunidad para que la colombiana cierre el primer set.

  • 04:05 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 5-3 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)

    La estadounidense no se da por vencida y logró recuperar uno de los quiebres, poniéndole suspenso a la definición.

  • 04:03 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 5-2 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)

    En tan solo 24 minutos, la antioqueña vendrá a sacar para llevarse el primer set.

  • 04:00 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 5-1 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)

    No tiene problema en mantener su saque y la colombiana está pisando fuerte en este encuentro de cuartos de final.

  • 03:55 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 4-1 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)

    Finalmente, la estadounidense descontó y logró su primer game de este partido.

  • 03:53 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 4-0 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)

    Paso firme para la local, quien toma una amplia ventaja y se acerca a llevarse el primer set.

  • 03:48 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 3-0 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)

    Segundo quiebre para la colombiana, que toma una importante ventaja y se perfila para llevarse el primer set.

  • 03:46 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 2-0 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)

    Con algo de sufrimiento, la 'cafetera' sacó adelante el game y mantuvo su servicio.

  • 03:42 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026
    🔴 EMILIANA ARANGO 1-0 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)

    Después de haber generado cuatro opciones de quiebre, la colombiana lo logró y empezó con toda.

  • 03:37 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO
    🔴 Realizan su calentamiento previo

    Ambas jugadoras pelotean por unos minutos para pulir detalles y calentar un poco.

  • 03:31 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO
    🔴 Las jugadoras ya saltaron a la cancha

    Les dieron la bienvenida a ambas tenistas, entre aplausos de los cientos de hinchas que están presentes.

  • 03:30 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO
    🔴 Ya se viene el partido de la colombiana

    Marie Bouzková derrotó por 6-1 y 7-5 a Darja Semenistaja y ya es momento del juego de Emiliana.

  • 02:25 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO
    🔴 Torneo de ensueño para la colombiana

    Lo hecho Bogotá, hasta el momento, le permitirá a Arango regresar al top-100 del ranking WTA, asegurando su presencia en el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam del año.

  • 02:24 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO
    🔴 ¿Hace cuánto la colombiana no estaba en cuartos de final de este torneo?

    Es la segunda ocasión en que la nacida en Medellín accede a esta ronda, luego de haberlo conseguido en el año 2018.

  • 02:22 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    La aplicación de DITU es el medio autorizada para transmitir este partido.

  • 02:22 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    El canal HD2 de Caracol Televisión transmite este encuentro.

  • 02:21 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO
    🧐 ¿Cómo llega la estadounidense?

    En su debut, le ganó por 3-6, 6-3 y 6-2 a Lia Karatancheva; y ya, en octavos de final, derrotó a Jéssica Bouzas Maneiro, con parciales de 6-0, 2-6 y 7-5.

  • 02:18 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO
    👀 Así ha sido el camino de la colombiana

    En primera ronda, venció a María Lourdes Carlé, por 1-6, 6-2 y 6-0; posteriormente, en octavos de final, derrotó a Guiomar Maristany por 7-5 y 6-2.

  • 02:17 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO
    😳 ¿De qué depende la hora del inicio?

    Comenzará, una vez finalice el duelo entre Marie Bouzková y Darja Semenistaja.

  • 02:15 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO
    🔎 ¿Dónde juegan la Copa Colsanitas?

    El Country Club de Bogotá abre sus puertas para recibir este certamen.

  • 02:14 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO
    ⌚ ¿A qué hora es el encuentro?

    De acuerdo con la programación del torneo, el inicio será sobre las 3:00 p.m. (hora de Colombia), aproximadamente.

  • 02:13 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se pierda nada de este encuentro porque, desde este momento y hasta el final, le llevaremos lo mejor de la Copa Colsanitas, minuto a minuto.

