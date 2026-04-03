Reviva la victoria de Emiliana Arango sobre Varvara Lepchenko en la Copa Colsanitas 2026

- 04:58 p. m. - FINAL DEL PARTIDO👋 ¡Gracias por habernos acompañado!
- 04:57 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 6-3 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)
¡A SEMIFINALES! Enorme victoria de la colombiana, que ganó en sets seguidos.
- 04:53 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 5-3 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)
Con un ace, la tenista colombiana cerró su game y está cerca de la semifinal.
- 04:52 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 4-3 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)
Sin problema y mostrando seguridad, mantuvo su servicio y, ahora, buscará el quiebre para equiparar todo.
- 04:51 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 4-2 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)
Con algo de sufrimiento, la colombiana sacó adelante su game.
- 04:39 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 3-2 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)
En 22 minutos de parcial, la jugadora norteamericana no se da por vencida y quiere remontar.
- 04:36 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 3-1 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)
Defendiendo su saque y aprovechando la ventaja que tiene, la 'cafetera' sigue arriba.
- 04:31 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 2-1 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)
Llegó el primer quiebre para la colombiana, que pica en punta y acaricia la clasificación a semifinales.
- 04:26 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 1-1 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)
Tranquila, firme en su juego y suelta, la colombiana igualó todo.
- 04:22 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 0-1 VARVARA LEPCHENKO (SET 2)
La jugadora norteamericana está más suelta, aprendió la lección del primer set y mantuvo su saque.
- 04:16 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 6-4 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)
¡LA COLOMBIANA SE VA ADELANTE! Con algo de sufrimiento, Emiliana ganó el primer parcial.
- 04:12 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 5-4 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)
Se viene una nueva oportunidad para que la colombiana cierre el primer set.
- 04:05 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 5-3 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)
La estadounidense no se da por vencida y logró recuperar uno de los quiebres, poniéndole suspenso a la definición.
- 04:03 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 5-2 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)
En tan solo 24 minutos, la antioqueña vendrá a sacar para llevarse el primer set.
- 04:00 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 5-1 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)
No tiene problema en mantener su saque y la colombiana está pisando fuerte en este encuentro de cuartos de final.
- 03:55 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 4-1 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)
Finalmente, la estadounidense descontó y logró su primer game de este partido.
- 03:53 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 4-0 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)
Paso firme para la local, quien toma una amplia ventaja y se acerca a llevarse el primer set.
- 03:48 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 3-0 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)
Segundo quiebre para la colombiana, que toma una importante ventaja y se perfila para llevarse el primer set.
- 03:46 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 2-0 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)
Con algo de sufrimiento, la 'cafetera' sacó adelante el game y mantuvo su servicio.
- 03:42 p. m. - CUARTOS DE FINAL DE LA COPA COLSANITAS 2026🔴 EMILIANA ARANGO 1-0 VARVARA LEPCHENKO (SET 1)
Después de haber generado cuatro opciones de quiebre, la colombiana lo logró y empezó con toda.
- 03:37 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO🔴 Realizan su calentamiento previo
Ambas jugadoras pelotean por unos minutos para pulir detalles y calentar un poco.
- 03:31 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO🔴 Las jugadoras ya saltaron a la cancha
Les dieron la bienvenida a ambas tenistas, entre aplausos de los cientos de hinchas que están presentes.
- 03:30 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO🔴 Ya se viene el partido de la colombiana
Marie Bouzková derrotó por 6-1 y 7-5 a Darja Semenistaja y ya es momento del juego de Emiliana.
- 02:25 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO🔴 Torneo de ensueño para la colombiana
Lo hecho Bogotá, hasta el momento, le permitirá a Arango regresar al top-100 del ranking WTA, asegurando su presencia en el cuadro principal de Roland Garros, segundo Grand Slam del año.
- 02:24 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO🔴 ¿Hace cuánto la colombiana no estaba en cuartos de final de este torneo?
Es la segunda ocasión en que la nacida en Medellín accede a esta ronda, luego de haberlo conseguido en el año 2018.
- 02:22 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
La aplicación de DITU es el medio autorizada para transmitir este partido.
- 02:22 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
El canal HD2 de Caracol Televisión transmite este encuentro.
- 02:21 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO🧐 ¿Cómo llega la estadounidense?
En su debut, le ganó por 3-6, 6-3 y 6-2 a Lia Karatancheva; y ya, en octavos de final, derrotó a Jéssica Bouzas Maneiro, con parciales de 6-0, 2-6 y 7-5.
- 02:18 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO👀 Así ha sido el camino de la colombiana
En primera ronda, venció a María Lourdes Carlé, por 1-6, 6-2 y 6-0; posteriormente, en octavos de final, derrotó a Guiomar Maristany por 7-5 y 6-2.
- 02:17 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO😳 ¿De qué depende la hora del inicio?
Comenzará, una vez finalice el duelo entre Marie Bouzková y Darja Semenistaja.
- 02:15 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO🔎 ¿Dónde juegan la Copa Colsanitas?
El Country Club de Bogotá abre sus puertas para recibir este certamen.
- 02:14 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO⌚ ¿A qué hora es el encuentro?
De acuerdo con la programación del torneo, el inicio será sobre las 3:00 p.m. (hora de Colombia), aproximadamente.
- 02:13 p. m. - PREVIA DE EMILIANA ARANGO VS. VARVARA LEPCHENKO👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se pierda nada de este encuentro porque, desde este momento y hasta el final, le llevaremos lo mejor de la Copa Colsanitas, minuto a minuto.
