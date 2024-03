De Ramón Jesurún a Faustino Asprilla: "Bien 'Tino', bien que cobre por todo"

Hace pocos minutos, en 'Espn' se tuvo como invitado especial a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, quien tocó temas relacionados con las selecciones nacionales, en diferentes categorías; con las polémicas arbitrales y especialmente en el uso del VARy otros más que abordó con varios periodistas y allí en la mesa de expertos también se encontraba Faustino Asprilla.

Y fue precisamente el popular 'Tino' el encargado de realizar una pregunta en la que se presentó un momento jocoso con Jesurún. El tulueño preguntó sobre la posibilidad de tener un preparador de delanteros para la Selección Colombia, en diferentes categorías. De inmediato, sus compañeros mesa del canal deportivo sugirieron a Asprilla como candidato para esa posición e incluso alguno mencionó que fuera a trabajar gratis.

De inmediato, Jesurún desde el otro lado dejó escapar una sonrisa y comentó que "El 'Tino' gratis, de eso no hay ninguna posibilidad. Bien, bien 'Tino' hay que cobra por todo", expresó el máximo dirigente de la FCF, en un momento en el que se dieron instantes más relajados, con relación al resto de la entrevista.

Mientras tanto, Asprilla también tomó el tema con buena cara y posteriormente se le dio el cierre al espacio que concedió Ramón Jesurún.

Publicidad

¿Qué dijo Ramón Jesurún de un preparador de delanteros en Selección Colombia?

La pregunta de Faustino Asprilla surgió después de que Jesurún hiciera un análisis de lo sucedido con la Selección Colombia Sub-23 que tuvo malos resultados en el Preolímpico de Venezuela, en el que quedó con cero puntos y sin goles.

Publicidad

Al respecto, el dirigente comentó que "esto que habla el 'Tino' es interesante, pero es de resorte del técnico. El técnico sabrá con lo que cuenta, pero es claro que la Selección Colombia del profesor Néstor Lorenzo no ha tenido esa falta de gol. Pero vean que tampoco es fácil, hay que buscar un especialista en eso, que no hay muchos casos en el mundo. Es menos complejo tener un buen entrenador de arqueros, que uno de delanteros. Si miran, no hay especialización en esa área", expresó Jesurún.