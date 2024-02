El volante brasileño que celebró San Valentín con la futbolista más linda del mundo

Muchas publicaciones se realizaron en las redes sociales con contenidos cargados de amor y admiración en el día de San Valentín. Y los futbolistas, especialmente en Europa, realizaron publicaciones en las que conmemoraron la fechas. Así, en Inglaterra, aparecieron un par de protagonistas que despertaron la atención de los medios de comunicación. Se trata del volante brasileño Douglas Luiz, del Aston Villa, y la jugadora Alisha Lehmann, quien es considerada la más bella del mundo y que hace parte del plantel femenina de los 'villanos' en la WSL.

Luiz y Lehman compartieron fotografías con un mensaje: "Feliz día de San Valentín. Te amo". Así avivaron los rumores que venían desde hace un buen tiempo que mantenían de nuevo un romance, que tuvo un breve alejamiento y que se volvieron a juntar hace ya varias semanas.

Pero además de esas imágenes, el que se fajó fue el brasileño que llegó a la cena romántica con un ramo de flores e igualmente con collar de marca Chanell, en el que seguramente tuvo que invertir una buena cantidad de euros.

Alisha Lehmann con la selección Suiza - Foto: AFP

Con respecto a la relación sentimental, el diario 'Clarín' precisó que "según informó el medio británico 'Daily Mail, Douglas y Alisha discutieron y terminaron rompiendo por un book de fotos sexys que realizó la futbolista y modelo para el calendario oficial de 2023".

Así las cosas, tanto Douglas Luiz, como Alisha Lehmann, están pasando por un buen momento sentimental y eso se espera que se traduzca con buenas presentaciones en los terrenos de juego.

Douglas Luiz, jugador de Aston Villa y Brasil. Getty Images

¿Quién le ofreció dinero a Alisha Lehmann?

Alisha Lehmann indicó que hace un tiempo una figura internacional le hizo una propuesta bastante particular y así lo contó en los medios: “estaba en Miami, mi lugar favorito, y me encontré con unos amigos en un club nocturno. Recibí un mensaje en mi móvil, al que no respondí, pero la misma persona le envió un mensaje al guardaespaldas que me cuidaba. Los mensajes vinieron de una persona muy conocida. Ya nos habíamos cruzado anteriormente en un evento. El mensaje decía: ‘Pagaré a Alisha USD 100.000 para pasar una noche con ella”, dijo la jugadora de la Selección de Suiza.