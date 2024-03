Fredy Guarín: "La gente cree que soy un alcohólico y periquero y no es así"

Ya es habitual que cuando Fredy Guarín aparece en las redes sociales, especialmente en transmisiones en vivo, siempre genera polémicas y deja palabras sinceras, en medio de algunos inconvenientes personales que tiene con su actual pareja sentimental: Pauleth Pastrana. Ya en el retiro del fútbol profesional, el antiguo volante de Porto, de Portugal; Inter, de Italia; y de la Selección Colombia, se ha dedicado a algunos negocios particulares y recientemente estuvo con su familia en Miami, Estados Unidos.

En las últimas horas, 'el Guaro' realizó una transmisión en vivo y en medio de sus dichos, dejó algunos temas en claros e incluso se refirió a un tema personal, por señalamientos que siente que están apareciendo en el ambiente cada vez con más insistencia.

"Se los juro por mis tres hijos, que nunca he metido nada por la nariz… La gente piensa que el ‘Guaro’ es un alcohólico y periquero y no, por ahí no es la vaina", afirmó con seguridad e involucrado a sus seres más queridos.

En ese sentido, hay que apuntar que en varias oportunidades el nacido en Puerto Boyacá, ha hecho salidas en su cuenta de Instagram mientras que escucha música y toma alcohol. De igual forma, en el año 2020 cuando salió de las filas de Millonarios, se generó un gran escándalo cuando circularon videos y fotos en las rede sociales de Guarín en estado lamentable y causando problemas en la que sería la casa de sus padres en cercanías a Medellín.

Fredy Guarín, jugador de Millonarios. Foto Fredy Guarín Oficial

El boyacense también complementó y afirmó en ese mismo orden de ideas cuáles son sus debilidades. “Me gusta el chorro… Me gusta el alcohol, la cerveza, una champaña, un vino. Mis hijos lo saben, pero de ahí para allá, nada, lo juro por mis hijos, por mi vida”, puntualizó el 'Guaro'.

En otro de los apartados de su intervención, Guarín volvió a dejar de manifiesto sus problemas personales con Pauleth Pastrana, su actual pareja, a quien señaló por no contestarle sus llamadas.