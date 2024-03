Lionel Messi y el viral pelotazo de tiro libre a pequeña niña, que ya es tendencia en redes sociales

El pasado sábado, Inter Miami se enfrentó a Orlando City por la MLS, en uno de los clásicos más reconocidos en suelo norteamericano. Y es que, a pesar de la goleada por 5-0 y lúcida actuación de los dirigidos por el argentino Gerardo Martino, Lionel MessiLionel Messi protagonizó viral momento que ya es tendencia en redes sociales.

Bien es conocida la calidad y talento del ‘10’ para patear el esférico, especialmente en las pelotas paradas. Es por eso que, siendo este su fuerte, tiro libre o pena máxima que hay, siempre será el responsable.

Esta dinámica se ha mantenido a lo largo de su trayectoria personal, en Barcelona, la Selección de Argentina, PSG, y en el Inter Miami no sería la excepción.

En el duelo frente a Orlando City, el pasado sábado, Lionel Messi se encontró con un tiro libre en las cercanías del área rival, por lo que, siendo su objetivo marcar, agarró la pelota y empezó a acomodarse para ‘calibrar’ lo que sería su disparo.

Aunque la pelota no pasó muy lejos de los tres palos, sí se fue con rumbo directo hacia la tribuna, donde golpeó la cabeza de una pequeña. Sin embargo, lo que más causó gracia fue la reacción del padre, quien no se molestó, por el contrario, le decía a la nena que no llorara, pues fue un balonazo del mismísimo Messi.

"¿Estás bien, mi amor? Te pegó Messi igual, eh. No pasa nada" 🇦🇷😅 pic.twitter.com/l8eUaL4kaC — Diario Olé (@DiarioOle) March 3, 2024

Este video se viralizó de manera rápida en redes sociales, generando gran reacción y empatía por parte de los cibernautas, quienes se mostraron identificados con el padre, teniendo en cuenta que un balonazo de tiro libre de Lionel Messi no se recibe todos los días.

Al final del encuentro todo terminó en alegría para los aficionados del Inter Miami, pues, a pesar de la gran expectativa que había en la previa del juego, durante el compromiso las cosas fueron diferentes.

Con la presencia de grandes estrellas comoLuis Fernando Murielen cancha, se preveía un encuentro parejo. Sin embargo, al final fue 5-0 a favor de los del ‘Tata’,quienes, liderados por Sergio Busquets, Luis Suárez, Lionel Messi y Jordi Alba, se llevaron los tres puntos en el clásico.