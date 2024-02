Miguel Ángel Borja y un inicio de año tan espectacular, que hasta en los juegos de mesa celebra

Miguel Ángel Borja ha sido uno de los jugadores que más trascendencia ha tenido en los últimos días. El delantero colombiano viene rompiéndola con River Plate, pues ya acumula un total de seis goles en cuatro partidos, firmando un gran inicio de temporada.

De hecho, ha gustado tanto que, hasta su director técnico, Martín Demichelis, lo ha calificado como el mejor delantero centro del fútbol argentino, colocando al cordobés en otro nivel y es que el desempeño de Miguel Ángel en Núñez es tan destacado que está a punto de alcanzar un promedio de un gol cada dos partidos. Con su último gol contra Excursionistas, ha llegado a un total de 29 goles en 65 partidos jugados, lo que equivale a una media de 0,44 goles por partido.

Pues bien, el inicio de año para Borja ha estado tan espectacular que hasta en juegos de mesa ha estado dulce con la victoria. Mientras jugaba al parqués, famoso juego de mesa que se juega en Colombia, con sus amigos, Borja experimentó una oleada de alegría después de obtener el número que necesitaba. Su felicidad era tan grande que no pudo contenerse y expresó su emoción con entusiasmo, compartiendo su éxito en las redes sociales con un mensaje que decía "les presento al hijo mío".

El delantero colombiano está de buen humor, y esta positividad se refleja en su desempeño en el campo de juego, en donde en las últimas apariciones que ha tenido con River Plate ha celebrado a lo 'colibrí', cosa que no fue ajena en esta ocasión que, luego de haber ganado el juego, celebró de la misma manera a como lo hace en la cancha.

Borja hace el festejo del Colibrí ¡HASTA CUANDO GANA EN EL LUDO 🤣! pic.twitter.com/1X8DeVWE6x — SportsCenter (@SC_ESPN) February 9, 2024

Publicidad

Miguel Ángel Borja, el mejor nueve del fútbol de Argentina

Días atrás, Martín Demichelis lo catalogó como el mejor delantero centro del fútbol de Argentina, aunque no le quitó presión y aseguró que espera que mantenga el ritmo. "Es el mejor nueve del fútbol argentino. No se puede relajar porque el fútbol argentino es muy complicado, te puede ganar cualquiera. Me pone muy feliz que esté pasando por este momento porque lo esperaba, luchó, se sacrificó para esto y por eso nosotros queríamos que se quede", resaltó muy emocionado por el rendimiento de su dirigido Martín Demichelis.