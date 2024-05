Toni Kroos: "Esta campaña es una de las mejores que he jugado, es un momento muy bueno para dejarlo"

El centrocampista alemán Toni Kroos explicó en castellano en el podcast que graba con su hermano Félix, las razones por las que ha decidido abandonar el fútbol a final de temporada, agradecido al Real Madrid y al madridismo, cumpliendo su deseo de marcharse en lo más alto tras "una de las mejores temporadas" de su carrera a los 34 años.

"Bueno, madridistas quiero anunciar algo importante de mi futuro, no son palabras muy fáciles y seguro que me cuesta un poco pero quiero que sepáis y entendáis que esta décima temporada con el mejor club del mundo, con el Real Madrid, es mi última. Me cuesta pero estoy convencido de que es la decisión correcta para mí", dijo con la voz tomada por la emoción.

"He pensado muchos meses qué hacer y la verdad es que hay pros y contras como siempre, pero estoy convencido de que es lo que quiero. Pienso que es la decisión correcta para mí. Siempre tenía la idea y el objetivo de acabar de la mejor manera con el club, es lo que merecía. Esta temporada es una de las mejores que he jugado, es un momento muy bueno para dejarlo", explicó.

"Siempre quería que si en unos años habláis de Toni Kroos recordéis como fui y siempre quise estar a la altura que tengo ahora. Siempre he dicho que cuando me fuese del Real Madrid, me voy del fútbol porque es donde me quiero retirar y es lo que va a pasar. Es mi última temporada, jugaré la Eurocopa con Alemania pero nunca he pensando en diez años cambiar de club y ahora tampoco", añadió.

Kroos dejó claras las razones por las que deja el fútbol, el recuerdo que desea dejar en el espectador y con la oportunidad de dejarlo ganando LaLiga y la Liga de Campeones con el Real Madrid, y regresando con la selección alemana para jugar la Eurocopa en su país como broche final.

"No es fácil porque la gente dice que puedo jugar unos años más, a lo mejor es así, pero no quiero llegar a un punto en el que la gente piense por qué juego, que no tengo nivel, estoy en el banquillo y no disfruto. Ahí no quiero llegar. Quiero acabar en el mejor momento y es ahora, por eso está decisión", argumentó.

Y cerró su anuncio en el podcast agradecido a la afición del Real Madrid y al club.

"Soy un agradecido por los últimos diez años, por el cariño que me habéis dado. Al club lo hacen especial sus fans, por eso siempre me he sentido en casa en el club, en Madrid, en España. La decisión de venir al Real Madrid ha cambiado mi vida de manera muy positiva y por eso estoy agradecido. Ahora quiero que olvidemos todo lo que he dicho las dos próximas semanas y ganar otro título. Es lo mas importante para mí, ganar la Champions. Hala madrid y nada más", sentenció.