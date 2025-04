"Vinícius Jr es de los mejores del mundo, pero no tiene necesidad de llorar, tiene que jugar"

En el Real Madrid las críticas están por todo lo alto por su reciente eliminación de la Champions League, torneo del cuál son los mayores ganadores de la historia. Uno de los principales señalados es Vinícius Jr, quien, pese a que marcó el único gol 'merengue' en la eliminatoria contra Arsenal, no pudo marcar mayor diferencia en el campo de juego.

En las últimas horas, en Argentina, en el programa 'Fútbol de Primera', Carlos 'El Pibe' Valderrama fue el invitado de lujo. El histórico jugador de la Selección Colombia fu claro y contundente al momento de referirse a 'Vini'.

“Él no tiene necesidad. Uno aprende de los mejores. Y los mejores que tiene ahora no lloran. Uno veía, les pegaban y se paraban, y les pegaban y se paraban, ¿qué voy a llorar yo? Él (Vinícius) no tiene necesidad de llorar, tiene que jugar”, sentenció el nacido en Santa Marta.

Vinícius, de 'Mengao' a 'Merengue'

Vinícius Júnior, nacido en 2000 en Brasil, inició su carrera profesional en el Flamengo, donde debutó en 2017. En dos temporadas con el club carioca disputó 69 partidos, marcó 14 goles y dio 4 asistencias, mostrando desde joven un enorme talento y proyección. Su gran rendimiento llamó la atención del Real Madrid, que lo fichó en 2018.

Tras un breve paso por el Real Madrid Castilla (5 partidos, 4 goles), Vinícius se consolidó en el primer equipo. En su primera temporada (2018-19), jugó 31 partidos y aportó 4 goles y 8 asistencias. A lo largo de los siguientes años, fue creciendo en influencia y rendimiento. En la temporada 2021-22 firmó su explosión definitiva: 22 goles y 16 asistencias en 52 partidos, siendo clave en la conquista de LaLiga y la Champions League, marcando incluso en la final europea.

En la campaña 2022-23, mejoró aún más sus registros con 23 goles y 19 asistencias. La temporada siguiente mantuvo su alto nivel (24 goles y 10 asistencias), y en la actual 2024-25, ya acumula 20 goles y 13 asistencias en 44 partidos. Con el Real Madrid, Vinícius ha disputado 308 partidos, marcando 104 goles y asistiendo en 73 ocasiones.

En total, sumando todas sus etapas, ha jugado 382 partidos, con 122 goles y 78 asistencias.