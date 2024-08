Yaser Asprilla inicia su sueño de Champions League: calendario y rivales del Girona

Girona, con la presencia de los colombianos Yaser Asprilla y Jhon Solís, se enfrentará a Liverpool, PSG, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV Eindhoven, Slovan Bratislava y Sturm Graz, en la primera fase de la nueva Champions League. Dicho sorteo se celebró este jueves 29 de agosto, en el Foro Grimaldi de Mónaco.

El cuadro de Míchel Sánchez recibirá en Montilivi a Liverpool, Arsenal, Feyenoord y Slovan Bratislava. Por otro lado, debe viajar para visitar a PSG, Milan, PSV Eindhoven y Sturm Graz. Esta será la primera vez que ambos 'cafeteros' jueguen el torneo de clubes más importante de Europa.

Esta etapa inicial, llamada "fase liga" por la UEFA, incluirá ocho jornadas, del 17 de septiembre de 2024 al 29 de enero de 2025. Todas se jugarán en dos fechas -martes y miércoles-, salvo la primera -martes, miércoles y jueves- y la última, que será unificada un miércoles y que puede ser determinante para establecer el cuadro de octavos.

El calendario no se conocerá hasta el sábado 31 de agosto. Los ocho primeros accederán directamente a octavos de final. Los que acaben del noveno puesto al 24 disputarán una eliminatoria a doble partido en febrero, para completar los 'octavos', y los situados entre el 25 y el 36 quedarán eliminados, sin opción de pasar a ninguna otra competición, como hasta la fecha.

Después, la competición continuará con el formato actual de eliminatorias a doble partido, hasta la final del 31 de mayo de 2025 en el Allianz Arena de Múnich.

Yaser Asprilla en su presentación con el Girona. Foto vía X: @GironaFC.

Calendario y partidos del Girona, en Champions League

Fecha 1: Girona vs. Liverpool (17-19 de septiembre)

Fecha 2: PSG vs. Girona (1-2 de octubre)

Fecha 3: Girona vs. Arsenal (22-23 de octubre)

Fecha 4: AC Milan vs. Girona (5-6 de noviembre)

Fecha 5: Girona vs. Feyenoord (26-27 de noviembre)

Fecha 6: PSV vs. Girona (10-11 de diciembre)

Fecha 7: Girona vs. Slovan Bratislava (21-22 de enero de 2025)

Fecha 8: Sturm Graz vs. Girona (29 de enero de 2025)