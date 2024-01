¿Cómo funciona el GPS que guía a los pilotos del Rally Dakar?

El GPS del Audi que pilota el español Carlos Sainz falló por momentos al inicio de la etapa de este miércoles causando algún que otro susto a los aficionados que seguían en vivo al madrileño en el mapa que ofrece la propia web del Dakar, l a mejor manera de seguir en directo el rally. Pero ¿Cómo funciona?.

Sainz parecía estar parado tras apenas unos kilómetros de la etapa, aunque simplemente fue un problema de este servicio de 'tracking', el 'iritrack', vital para seguir la etapa de este jueves, decisiva para las generales de coches y motos, pero sobre todo indispensable para la salud de los pilotos de manera diaria.

En palabras a EFE de Antonio Gonçalves, uno de los trabajadores de ASO -promotor del evento- que más sabe al respecto, este Iritrack es, más allá de un sistema de GPS para que los aficionados al motor sigan a sus pilotos favoritos, "un elemento de seguridad indispensable para los corredores que compiten en el Dakar".

"Nos funciona para poder hablar con ellos y que ellos hablen con nosotros si hay algún problema", destaca Gonçalves, que subraya que este sistema envía la posición a un satélite, que rebota la señal a un servidor que es el que recoge la información y que la transmite a un programa para que dé la traza "más o menos perfecta" de los corredores por la web.

Este Iritrack está incorporado frente al copiloto, que puede pinchar varios botones en caso de avería, un pinchazo o una fatalidad: "El Iritrack te da la información de dónde está cada vehículo cada cinco minutos, pero el copiloto también puede pinchar a un botón si tiene algún problema mecánico o a un botón rojo que alerta inmediatamente de su posición si necesita ayuda inmediata".

Una web con mapa y tiempos por sectores para no esperar al final

Seguir el Dakar no es tan fácil como una carrera de Formula Uno. Los pilotos no salen a la vez, sino que lo hacen cada dos o tres minutos, dependiendo de su posición el día anterior. Por ello, la web, que muestra el mapa y los tiempos de los pilotos al paso de cada 'waypoint' -sus sectores-, se hace indispensable para una etapa como la de este jueves, la penúltima del rally.

En ella, los pilotos tendrán que rodar por 420 kilómetros de piedras entre las ciudades de Al Ula y Yanbu, después de que la propia organización, consciente de su dureza, haya decidido acortarla sesenta kilómetros para evitar múltiples pinchazos.

¿Pero podría haber problemas también este jueves, como los hubo con Sainz en la décima etapa?. "Estamos hablando de una conexión satelital. Siempre puede haber problemas con la conexión, como a veces con el móvil, que queremos llamar y no podemos, pero cuando vuelve la conexión, el servidor descarga la información anterior y listo", afirma Gonçalves.

En cualquier caso, comenta que los equipos también tienen otro sistema en caso de algún problema: "Los coches o las motos pueden emparejarse a las antenas de los otros vehículos cuando uno pasa cerca de otro y otro por lo que si hay algún problema basta con que una moto pase cerca de otra para que se envíe la información".

Así, la información de la penúltima etapa parece estar confirmada de cara a este próximo jueves, en el que Sainz y el francés Sébastien Loeb (Prodrive) se juegan un liderato ahora mismo en manos del madrileño por 13 minutos y 22 segundos, mientras que el estadounidense Ricky Brabec (Honda) busca estirar la ventaja de más de diez minutos que tiene sobre el segundo y convertirse en el líder virtual de la carrera.