El piloto de Fórmula 1 que en su infancia idolatraba a Fernando Alonso

La Fórmula 1 es la 'meca' del automovilismo, es un sueño para muchos lograr correr en esa categoría y muy pocos lo consiguen. El piloto Zhou Guanyu se convirtió en el primer chino en hacerlo y en una entrevista confesó que durante su infancia idolatraba a Fernando Alonso.

En declaraciones para la Fórmula 1, Guanyu, de la escudería Stake F1, anteriormente llamada Alfa Romeo, no tuvo problemas en la profunda admiración por el piloto español. "Si pudiera llevarte atrás en el tiempo conmigo y mostrarte mi habitación de cuando era niño, te reirías a carcajadas. Tenía pósters de Fernando Alonso por todas las paredes. Parecía la habitación de un adolescente idolatrando a su estrella pop favorita", dijo de entrada el chino.

Y es que para el joven piloto poco a poco se fue convirtiendo en una obsesión. "Me sentaba frente al televisor a todas las horas extrañas, con el volumen completamente bajo, mientras mis padres dormían algunas habitaciones más tarde. Y yo solo soñaba", añadió.

Como todo niño, en su infancia jugó y se divirtió con los autos de F1. "Cogía mis coches de juguete favoritos de la mesa y los empujaba por la alfombra mientras veía a Michael [Schumacher] y a Fernando y Kimi [Raikkonen] ganar carreras. Sabía que eso era todo lo que quería hacer".

Guanyu Zhou piloto chino de Fórmula 1. AFP

Fue creciendo y logró su sueño con el equipo Alpine, pero nunca imaginó pilotar el carro de Alonso. "Todavía estaba en la F2 en ese momento, pero realmente esperaba obtener un asiento en la F1 para el próximo año", comentó Zhou. "Alpine me ofreció una sesión, y fue en el coche de Fernando. En su coche", reveló.

Y no solo tuvo el carro, sino hasta una charla personalizada con el piloto español. "Caminé por la pista con él y el equipo. Le hice todas las preguntas que pude y fue increíblemente amable. Me dijo que fuera libre, que lo disfrutara ahí fuera, que hiciera lo que supiera hacer. Me envió un mensaje de texto la noche anterior y me hizo saber que siempre podía comunicarme con él", dijo muy contento.

Fue tal su emoción, que no recuerda nada de esa primera vez en un auto de F1. "Al día siguiente me subí al coche y miré el volante como, 'Ese es el volante de Fernando Alonso'. Y la sesión pasó como un borrón", concluyó.