¿Max Verstappen y Fernando Alonso en el mismo equipo?: esto respondió el campeón de la Fórmula 1

Aunque la Fórmula 1 (F1) está de vacaciones, algunos de los pilotos de la máxima categoría del automovilismo internacional aprovechan para mantenerse en forma. Y el neerlandés Max Verstappen, vigente campeón de la F1, recientemente ganó las 24 horas de Daytona, un evento que se realizó de manera virtual.

Además de este nuevo logro deportivo, Verstappen también llamó la atención por unas declaraciones que realizó en medio de un acto de uno de sus principales patrocinadores.

Exactamente, al ser preguntado por la posibilidad de competir en las 24 Hora de Le Mans dijo: "Definitivamente me gustaría hacerlo. Ya tuve la oportunidad de estar presente cuando mi papá compitió y la afición es increíble. Creo que es llamativo correr en la noche y también durante la madrugada".

Pero eso no fue todo, ya que también habló del compañero de equipo que le gustaría tener para afrontar esta importante prueba de automovilismo.

"He hablado con Fernando Alonso del tema y él me dijo que solamente la volvería a realizar si es conmigo. Siento que es un gesto muy bueno de parte suya. Yo soy un piloto pesado y creo que Alonso le daría balance a nuestro equipo porque es más liviano. Aún así, nos faltaría encontrar a otro integrante", adicionó.

Para finalizar, compartió su deseo de probar otras categorías del automovilismo internacional.

"Seguramente, me llamaría la atención manejar una motocicleta de MotoGP. Por otro lado, disfruté conducir un carro de Super GT y también sería interesante probar uno de la Super Fórmula, que son los monoplazas más rápidos después de los de F1 (...) Me gusta ver la IndyCar y respeto mucho a sus corredores, pero creo que no competiría allá", aclaró.

Max Verstappen durante Gran Premio de la Fórmula 1. Getty Images

¿Cuántos campeonatos mundiales de la F1 ha ganado Max Verstappen?

En total, Verstappen ha ganado tres campeonato de la F1. Su primera consagración fue en 2021 mientras las otras llegaron en 2022 y el año pasado, cuando dominó a placer con la escudería Red Bull.

Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull, tras ganar el Gran Premio de méxico, de Fórmula 1 AFP