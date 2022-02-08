En vivo
Noticias Caracol  / Max Verstappen

Max Verstappen

Toda la información de Max Verstappen, piloto profesional de automovilismo. Compite en la Fórmula 1 con la escudería Red Bull: competencias, datos curiosos, galardones y mucho más.

  • Max Verstappen y Sergio Pérez fueron compañeros en Red Bull.
    Max Verstappen y Sergio Pérez fueron compañeros en Red Bull.
    Getty Images.
    Más Deportes

    Sergio 'Checo' Pérez se destapó: "Ser compañero de Max Verstappen es el peor trabajo del mundo"

    En una entrevista, el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez hizo crudas revelaciones sobre como era convivir y lidiar con Max Verstappen en la escudería Red Bull.

  • Max Verstappen, piloto neerlandés.
    Max Verstappen, piloto neerlandés.
    afp.
    Más Deportes

    Drástica decisión de Red Bull con Christian Horner en Fórmula 1: ¿le gustará a Max Verstappen?

    En las últimas horas, la escudería confirmó una importante decisión de cara al futuro en la Fórmula 1. Pueden poner a tambalear a Max Verstappen en la lucha por un nuevo título mundial.

  • Max Verstappen, piloto neerlandés.
    Max Verstappen, piloto neerlandés.
    Getty Images.
    Más Deportes

    Max Verstappen ganó la 'pole' en el GP de Arabia Saudita, en la Fórmula 1

    Este domingo, el neerlandés y cuatro veces ganador de la Fórmula 1, Max Verstappen, saldrá en la carrera desde la primera plaza de la grilla.

  • Óscar Piastri, piloto de McLaren.
    Óscar Piastri, piloto de McLaren.
    Getty Images.
    Más Deportes

    Oscar Piastri sorprendió y ganó la qualy del GP de Baréin, en la Fórmula 1

    Este sábado, el australiano Oscar Piastri fue el más rápido en el circuito de Sakhir y largará primero en la carrera del domingo. George Russell y Charles Leclerc completaron el podio.

  • Liam Lawson, piloto de Fórmula 1.
    Liam Lawson, piloto de Fórmula 1.
    NurPhoto/NurPhoto via Getty Images
    Más Deportes

    Max Verstappen y Red Bull no aguantaron más a Liam Lawson: anunciaron su reemplazo en Fórmula 1

    Luego de un mal comienzo en la temporada 2025, el piloto neozelandés Liam Lawson fue despedido de Red Bull, pero seguirá con una 'butaca' y un cupo en la Fórmula 1.

  • Max Verstappen durante el GP de China de la Fórmula 1
    Max Verstappen durante el GP de China de la Fórmula 1.
    Getty Images
    Gol Caracol

    Max Verstappen y un amor a toda velocidad, sin freno

    Este viernes, en medio del Gran Premio de Abu Dabi, el neerlandés de Max Verstappen anunció que será papá, en una relación con una mujer del mundo del motor. Acá todos los detalles.

  • Max Verstappen, ganador de la pole del GP de Qatar.
    Max Verstappen, ganador de la pole del GP de Qatar.
    Mark Thompson/Getty Images
    Gol Caracol

    Max Verstappen ganó la 'pole' del GP de Qatar, pero fue sancionado: ¿qué pasó?

    El neerlandés Max Verstappen marcó el mejor tiempo en la pole del GP de Qatar, sin embargo, fue castigado por los comisarios de carrera. George Russell saldrá en la primera casilla, en la carrera.

  • Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull, se coronó campeón de Fórmula 1 por cuarta vez consecutiva
    Max Verstappen, piloto neerlandés de Red Bull, se coronó campeón de Fórmula 1 por cuarta vez consecutiva
    AFP
    Gol Caracol

    Max Verstappen y "las lecciones" que le dejó su cuarto título consecutivo de Fórmula 1

    Mostrándose reflexivo y haciendo un análisis completo y detallado de lo que vivió en la temporada, Max Verstappen habló sobre su tetracampeonato de Fórmula 1.

  • Max Verstappen es felicitado por sus mecánicos de Red Bull, tras conseguir un nuevo título de Fórmula 1
    Max Verstappen es felicitado por sus mecánicos de Red Bull, tras conseguir un nuevo título de Fórmula 1
    AFP
    Gol Caracol

    Max Verstappen, tetracampeón de Fórmula 1: récords, victorias y curiosidades del piloto

    En el Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen volvió a gritar 'campeón' y, por eso, repasamos cómo consiguió esta gesta, de la que el mundo del deporte habla.

  • Max Verstappen celebra su cuarto título consecutivo en la Fórmula 1
    Max Verstappen celebra su cuarto título consecutivo en la Fórmula 1
    AFP
    Gol Caracol

    Max Verstappen lo volvió a hacer: tetracampeón de Fórmula 1, en el GP de Las Vegas

    A pesar de que no ganó la carrera y ni siquiera se subió al podio, el resultado obtenido, le alcanzó a Max Verstappen para volver a ser el 'rey' de la máxima categoría del automovilismo.

