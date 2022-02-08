Noticias Caracol Max Verstappen
Max Verstappen
Toda la información de Max Verstappen, piloto profesional de automovilismo. Compite en la Fórmula 1 con la escudería Red Bull: competencias, datos curiosos, galardones y mucho más.
-
Sergio 'Checo' Pérez se destapó: "Ser compañero de Max Verstappen es el peor trabajo del mundo"
En una entrevista, el piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez hizo crudas revelaciones sobre como era convivir y lidiar con Max Verstappen en la escudería Red Bull.
-
Drástica decisión de Red Bull con Christian Horner en Fórmula 1: ¿le gustará a Max Verstappen?
En las últimas horas, la escudería confirmó una importante decisión de cara al futuro en la Fórmula 1. Pueden poner a tambalear a Max Verstappen en la lucha por un nuevo título mundial.
-
Max Verstappen ganó la 'pole' en el GP de Arabia Saudita, en la Fórmula 1
Este domingo, el neerlandés y cuatro veces ganador de la Fórmula 1, Max Verstappen, saldrá en la carrera desde la primera plaza de la grilla.
-
Oscar Piastri sorprendió y ganó la qualy del GP de Baréin, en la Fórmula 1
Este sábado, el australiano Oscar Piastri fue el más rápido en el circuito de Sakhir y largará primero en la carrera del domingo. George Russell y Charles Leclerc completaron el podio.
-
Max Verstappen y Red Bull no aguantaron más a Liam Lawson: anunciaron su reemplazo en Fórmula 1
Luego de un mal comienzo en la temporada 2025, el piloto neozelandés Liam Lawson fue despedido de Red Bull, pero seguirá con una 'butaca' y un cupo en la Fórmula 1.
-
Gol Caracol
Max Verstappen y un amor a toda velocidad, sin freno
Este viernes, en medio del Gran Premio de Abu Dabi, el neerlandés de Max Verstappen anunció que será papá, en una relación con una mujer del mundo del motor. Acá todos los detalles.
-
Gol Caracol
Max Verstappen ganó la 'pole' del GP de Qatar, pero fue sancionado: ¿qué pasó?
El neerlandés Max Verstappen marcó el mejor tiempo en la pole del GP de Qatar, sin embargo, fue castigado por los comisarios de carrera. George Russell saldrá en la primera casilla, en la carrera.
-
Gol Caracol
Max Verstappen y "las lecciones" que le dejó su cuarto título consecutivo de Fórmula 1
Mostrándose reflexivo y haciendo un análisis completo y detallado de lo que vivió en la temporada, Max Verstappen habló sobre su tetracampeonato de Fórmula 1.
-
Gol Caracol
Max Verstappen, tetracampeón de Fórmula 1: récords, victorias y curiosidades del piloto
En el Gran Premio de Las Vegas, Max Verstappen volvió a gritar 'campeón' y, por eso, repasamos cómo consiguió esta gesta, de la que el mundo del deporte habla.
-
Gol Caracol
Max Verstappen lo volvió a hacer: tetracampeón de Fórmula 1, en el GP de Las Vegas
A pesar de que no ganó la carrera y ni siquiera se subió al podio, el resultado obtenido, le alcanzó a Max Verstappen para volver a ser el 'rey' de la máxima categoría del automovilismo.