Tatiana Calderón pone marcha al 2024: "Seguiré dedicándome a lo que más me apasiona"

El 2024 tendrá una 'cargada' agenda deportiva y varios de nuestros compatriotas estarán compitiendo desde este primer mes del año. Concretamente, es el caso de la piloto colombiana Tatiana Calderón, que dialogó en exclusiva con Caracol Sports sobre el nuevo reto deportivo que tendrá.

Eso sí, primero hizo un balance del 2023 y compartió algunos de las experiencias más relevantes que tuvo.

"El 2023 empezó con la duda de si podría seguir compitiendo o no. Pero gracias a la Fundación Con Cora, de Karol G, el Ministerio del Deporte y otros patrocinadores se logró disputar el European Le Mans Series, una de las categorías del automovilismo más exigentes en términos de resistencia . Ahí, competimos contra algunos pilotos colombianos como Juan Pablo y Sebastián Montoya, además de otros corredores que en su momento estuvieron en la Fórmula 1. Nuestro mejor resultado fue un quinto puesto, pero considero que fuimos de menos a más y al final rematamos de la mejor manera la temporada", y agregó: "Tuve la oportunidad de probar el nuevo monoplaza de la Fórmula 2 que se utilizará este año. Estuve involucrada en el desarrollo del carro porque los creadores quieren que sea más inclusivo y que de alguna manera sea más acorde a las dimensiones de las mujeres. Siento que el año no pintaba muy bien, pero terminó siendo positivo".

Por otro lado, habló del principal reto deportivo que tendrá para este año.

"Me siento muy contenta de volver a competir en Estados Unidos. En esta ocasión, disputaré el IMSA SportsCar Championship, un campeonato muy competitivo con más de 20 carros y la primera carrera será las 24 horas de Daytona. Es una prueba que ya la hice, me gusta mucho y espero que pueda obtener un resultado positivo. Luego, estaré en otras cinco carreras y la idea es subir al podio (...) Tendré a dos compañeras y eso sigue demostrando que en este deporte no importa el género y que las mujeres podemos seguir dedicándonos a los que más nos apasione", añadió.

Tatiana Calderón, piloto colombiana (primera de izquierda de derecha). Fedeautos

Y también habló de la primera experiencia que tuvo en tierras norteamericanas.

"Creo que la IndyCar me sirvió mucho y terminó siendo una experiencia muy enriquecedora. Disfruté cada carrera, allá me sentí identificada con el estilo de trabajo y la verdad es que no descarto que en algún momento compita de nuevo en esta categoría", mencionó.

Tatiana Calderón, piloto colombiana. Oficina de Prensa Tatiana Calderón

Finalmente, compartió más detalles de su proceso de preparación para la temporada 2024 con el equipo Gradient Racing.

"Fue una preparación muy corta porque estuve enferma durante casi un mes y medio. No pude hacer mucho, pero ahora estoy retomando la actividad física y también la preparación mental. Es un equipo y carro nuevo, entonces también hay varios manuales que me enviaron para estudiar. Tendré tres días de pruebas y luego sacaremos conclusiones", puntualizó.