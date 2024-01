Draymond Green y una nueva polémica: contó por qué Kevin Durant no puede ser el mejor de la historia

Draymond Green es uno de los jugadores más polémicos de la NBA. Sus constantes peleas y trifulcas en medio de los partido le han generado una mala fama, tanto así, que, viene de estar 15 partidos ausentes con los Golden State Warriors por un golpe a Jusuf Nurkic, pívot de los Phoenix Suns. Ahora, se volvió tendencia por dar su opinión sobre quién es el mejor jugador de la historia.

Las declaraciones de Green empezaron por 'echarle flores' a Stephen Curry, su compañero y jugador franquicia de los Warriors. "Steph no recibió el crédito para estar ahí hasta las finales de 2022. Y para ser sinceros, como fan del básquet, yo ví a Steph hacer TODO en una cancha de básquet... Pero fue en esas finales que él subió miles de pasos en mi lista", dijo de entrada.

Y es que fue en ese momento en el que el polémico jugador se sorprendió. "Después de esas finales dije 'Oh, si. Este tipo está en la conversación'. Si Kevin Durant quiere ese reconocimiento, tiene que hacer lo que hizo Steph", añadió.

Kevin Durant, jugador de los Phoenix Suns. Getty Images

Luego, siguió insistiendo en que Curry fue el 'capitán' que comandó el barco de los Warriors. "En mi opinión, esa es la única manera. El equipo no siempre va a ser tan ideal como te gustaría. No todo va a ser perfecto. Pero adivina que? Cuando estábamos cayendo, Steph nos cargó a todos en la espalda y dijo 'ganemos esto'".

Draymond Green en el partido contra los Grizzlies. Justin Ford/Getty Images

Por si todavía no quedaba claro, Green continuó con los elogios. "El equipo no siempre va a ser perfecto, en 2022 no éramos perfectos. Pero cuando llegó la hora... Lo ganó. El equipo de 2022 perdería en una comparación con todos nuestros otros equipos campeones. Pero lo logramos porque cuando nos estábamos derrumbando, lo ganó Steph", concluyó de manera certera el ala-pívot.