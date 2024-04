NBA: duelos del 'Play-In Tournament' y clasificados a los 'playoffs'

A continuación, el programa del repechaje a los 'playoffs' de la NBA y los equipos ya clasificados a la primera ronda:

-- Conferencia Oeste:

- Repechaje:

Martes 16 de abril

1. New Orleans Pelicans vs LA Lakers (el ganador avanza a primera ronda como 7º sembrado)

2. Sacramento Kings vs Golden State Warriors (el perdedor está eliminado)

Viernes 19 de abril

3. Perdedor de partido 1 contra ganador de 2 (el ganador avanza a primera ronda como 8º sembrado)

- Primera ronda de playoffs (al mejor de siete partidos)

Oklahoma City Thunder (1) vs (8)

Denver Nuggets (2) vs (7)

Minnesota Timberwolves (3) vs Phoenix Suns (6)

LA Clippers (4) vs Dallas Mavericks (5)

Publicidad

LeBron James, figura de Los Ángeles Lakers, en el partido frente a Washington Wizards, en la NBA AFP

-- Conferencia Este:

- Repechaje:

Miércoles 17 de abril

1. Philadelphia 76ers vs Miami Heat (el ganador avanza a primera ronda como 7º sembrado)

2. Chicago Bulls vs Atlanta Hawks (el perdedor está eliminado)

Viernes 19 de abril

3. Perdedor de partido 1 contra ganador de 2 (el ganador avanza a primera ronda como 8º sembrado)

Publicidad

- Primera ronda de playoffs (al mejor de siete partidos)

Boston Celtics (1) vs (8)

New York Knicks (2) vs (7)

Milwaukee Bucks (3) vs Indiana Pacers (6)

Cleveland Cavaliers (4) vs Orlando Magic (5)