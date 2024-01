Barranquilla se quedó sin otro evento deportivo: no albergará la Serie Intercontinental de béisbol

Luego de la destitución de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos de 2027 , ahora la capital del departamento de Atlántico parece que también se quedará sin realizar otro evento deportivo.

En esta oportunidad, se trata de la Serie Intercontinental, un evento de béisbol que se iba a realizar en este primer mes del año 2024.

"El Team Rentería USA, organizador y promotor de la Serie Intercontinental de Béisbol, se permite informar a la opinión pública que, el evento, programado para realizarse en el estadio Édgar Rentería de la ciudad de Barranquilla, Colombia, del 26 de enero hasta el 1 de febrero de 2024, ha sido cancelado, por motivos ajenos a nuestra organización", se puede leer en la primer parte del comunicado que se difundió a los medios.

Y agrega: "Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la Serie se llevara a cabo, no obstante, el Ministerio de Deporte junto con el Comité Olímpico, emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, además del no reconocimiento al equipo FEPCUBE, que es uno de los equipos participantes".

Finalmente, se compartió la postura del Team Rentería USA sobre el tema y el proceso que deben seguir las personas que adquirieron entradas para la devolución del dinero correspondiente.

"El Team Rentería USA, como organizador del torneo, trabajará de la mano con las ligas afiliadas para la realización de la Serie en otro país. Las personas que adquirieron sus entradas se les hará la devolución del 100 por ciento del valor. La misión del Team Rentería USA es organizar, promover y comercializar eventos que contribuyan con el crecimiento del béisbol", puntualizó.

¿Cuáles equipos iban a disputar la Serie Intercontinental de béisbol?

En caso de que se hubiera realizado, Colombia, Curazao, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y una novena conformada por peloteros cubanos habrían competido en la Serie Intercontinental de beísbol.