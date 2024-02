¿A qué se dedica María Luisa Calle, exciclista ganadora de medalla de bronce en Atenas 2004?

Cuando se habla de ciclismo femenino en Colombia es imposible no asociarlo con una antioqueña que no solo le erizó la piel a propios y extraños con sus inigualables actuaciones, sino que llevó el nombre del país hasta lo más alto. Además, hizo que incluso en lugares como Grecia este fuera replicado por muchas personas.

Ella es María Luisa Calle, una paisa 'echada pa' lante' quien fue ganadora de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2002, oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo de pista 2006, en la modalidad scratch, vencedora de múltiples preseas en los Panamericanos ; Centroamericanos y del Caribe; Bolivarianos; Sudamericanos y muchas más competencias donde siempre ondeó la bandera 'tricolor' con orgullo en los distintos podios.

Por esto, en Caracol Sports decidimos saber qué es de la vida de la exdeportista, cómo son sus días y qué enseñanza le dejó el deporte.

"Estoy todo el año con el Team Medellín que es un equipo de ciclismo profesional. José Julián Velásquez y yo lo manejamos; fuimos quienes lo fundamos hace ocho años, es totalmente patrocinado por la alcaldía de Medellín. Tenemos 11-12 ciclistas, es el mejor club de América", adelantó en primer lugar María Luisa Calle.

A lo que añadió cómo llegó al equipo: "Se fue dando, porque yo nunca me desvinculé. Corrí Juegos Nacionales hace cuatro años, ni siquiera me había retirado; estaba montando. Hace tres años, estaba corriendo vuelta Colombia. Uno siempre está metido ahí".

María Luisa Calle ganadora de múltiples medallas del ciclo olímpico. Foto: Colprensa.

Pero la antioqueña no solo está involucrada con quienes ahora están montados en el 'caballito de acero' de manera profesional, sino que a su vez acompaña a quienes lo practican desde otra perspectiva. "También tenemos un evento de ciclismo recreativo y masivo que hacemos una vez al año. Se llama 'Ruta Medellín' y en el 2023 tuvimos 3.800 ciclistas; este año esperamos 4.000-4.500. Es un evento de ciudad, es a mitad de año, entonces en este momento ya estamos planeando todo. Abrimos inscripciones y buscando patrocinadores".

Y es que María Luisa Calle es recordada como una de las deportistas con más empuje y dedicación, pues cada que se colocaba el uniforme de Colombia sus ganas de dejarlo todo en la pista era una de los actos que más enorgullecían al país. Precisamente es uno de los consejos que ahora le da a sus pupilos.

"Hay que querer lo que se hace. Por ejemplo, correr con pasión, sentir felicidad, tener una meta. Estar ilusionando, el que le tocó ser capo o gregario hacerlo bien; amar y querer el deporte que escogió. El ciclismo es un deporte duro, tienen que sentir pasión por lo que hacen", comentó en charla con Caracol Sports.

María Luisa Calle, exciclista colombiana y medallista olímpica AFP

¿Qué le dejó el deporte a la exciclista?

En medio de la charla, la exdeportista resaltó cuáles fueron sus mayores aprendizajes durante sus años de actividad. "El deporte me trajo mucha felicidad, pero hubo muchas tristezas, aunque es más la alegría. Me ha dado mucha capacidad para aguantar. Soy una persona fuerte, no me rindo fácil, responsable, disciplinada y eso me quedó siempre", dijo María Luisa Calle.

De igual manera, no dudó en comentar la alegría por lo que consiguió, pese a una 'espinita' que aún guarda. "Yo vivo feliz, disfruto demasiado, monto bicicleta. Es como si fuera el primer día que estuviera en ella. Quedé contenta con lo que hice, también satisfecha y me siento contenta por haber conseguido lo que obtuve (...). Pero me hubiera gustado empezar más joven, porque inicié hacer ciclomontañismo a los 23 y a los 28 comencé el ciclismo de pista y ruta; pienso que de pronto hubiera ganado más cosas habiendo comenzado más temprano".

Finalmente, María Luisa Calle dio su perspectiva de cómo ve a Colombia para los Juegos Olímpicos 2024. "El ciclismo de pista está muy bien. Con Martha (Bayona) y Kevin (Quintero), quienes fueron medallistas mundiales, pienso que puede haber una medalla ahí, están muy bien preparados", concluyó la exdeportista.