A Través de Flandes 2024: los colombianos que participan

El UAE Emirates afrontará las grandes citas flamencas sin su gran líder, el esloveno Tadej Pogacar, y en su lugar los encargados de llevar los galones este miércoles en A Través de Flandes y el domingo en la monumental "De Ronde" serán el belga Tim Wellens y el alemán Nils Politt. Además, en dado caso de llegar a los metros finales, el colombiano Álvaro Hodeg podría ser vital en un sprint.

Ambos corredores tratarán con su experiencia de defender el título que conquistó en 2023 su jefe de filas Tadej Pogacar.

"Estamos con la moral alta y muy motivados para las pruebas de Flandes. Estas clásicas han sido un gran objetivo para mí en la primera parte de la temporada y queremos hacerlo lo mejor posible. Hasta ahora las clásicas han sido buenas para nosotros, pero nos gustaría estar más cerca del podio, como siempre. Nuestro equipo es fuerte con buen ambiente y actitud para dar lo mejor el domingo", dijo Wellens.

Para este miércoles en A Través de Flandes y el domingo en el Tour de Flandes, el UAE formará con Alessandro Covi, Marc Hirschi, Álvaro Hodeg, Vegard Laengen, Antonio Morgado, Nils Politt y Tim Wellens.

¿Cómo le ha ido a Álvaro Hodeg en el 2024?

