Carlos Alcaraz vs Gael Monfils: hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE el juego de Miami Open

Un partido para no perderse, en eso se define lo que será el duelo entre Carlos Alcaraz y Gael Monfils. La juventud contra la experiencia y la eficacia frente al espectáculo, a la orden del día en el Masters 1.000 de Miami.

Alcaraz se enfrentará al francés Gael Monfils, de 37 años y exnúmero 6 del mundo, en la segunda ronda, el lunes. El encuentro será transmitido por ESPN y Star +, a partir de las 6:00 p.m. (hora Colombia).

El tenista español Carlos Alcaraz barrió el sábado en dos sets a su compatriota Roberto Carballés en su estreno en el Masters 1000 de Miami, donde espera alargar su éxito de la semana pasada en Indian Wells.

Alcaraz, número dos del ranking mundial, superó a Carballés (64º) por 6-2 y 6-1 en este duelo de segunda ronda en la pista central.

El prodigio español enfrentará al francés Gaël Monfils (47º) o al australiano Jordan Thompson (34º) en la siguiente parada de este torneo del que es primer sembrado por la ausencia de Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz, tenista español, ganó el Indian Wells y va por el Masters 1.000 de Miami AFP

Alcaraz, ganador del evento en 2022 con apenas 18 años, aspira a convertirse en el primer tenista español en conquistar el mismo año los Masters 1000 estadounidenses de Indian Wells y Miami, un doblete conocido como 'Sunshine Double'.

Gael Monfils, jugador de 37 años y ex No. 6 del mundo, detuvo al australiano Jordan Thompson, cabeza de serie No. 33, 6-7 (3), 6-1, 6-2.

Cabe recordar, que, Monfils es novio y pareja de la tenista ucraniana Elina Svitolina, con quien ya tuvo un hijo.

Alcaraz tiene un récord de 1-0 contra Monfils, se enfrentaron hace dos años en Indian Wells y el español ganó 7-5, 6-1.

"Gael está jugando un gran tenis. Ha vencido a grandes este año. Debo estar listo", dijo el español en la previa a este importante duelo en Miami.

